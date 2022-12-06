Resultados de hoy 5 de diciembre | octavos de final Qatar 2022

Este lunes 5 de diciembre se jugaron dos partidos más de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Previo a estos encuentros, ya se tenían definidos los compromisos de cuartos entre Países Bajos contra Argentina e Inglaterra antes Francia, pues fueron las selecciones que ganaron su cuarto partido.

Croacia vs Japón

El día arrancó con el duelo entre Croacia, que terminó segundo del Grupo F. Frente a Japón, líder del sector E.

El cuadro nipón se adelantó minutos antes de que temrinara la primera mitad. En una jugada prefabricada tras un tiro de esquina. El futbolista del Celtic de Escocia, Daizen Maeda se encontró con un balón dentro del área chica y no tuvo más que empujar el balón para sacudió la red croata.

Al 55’, Ivan Perisiç remató un trazo largo de Dejan Lovren con un fortísimo testarazo e igualó la pizarra. Tras el tanto del empate hubo pocas acciones de peligro y el encuentro se fue al alargue, en donde tampoco fueron capaces de hacerse daño.

|Reuters

Un agigantado arquero croata, Dominik Livaković y una pobrísima presentación en la ronda de penales por parte de imperio del sol naciente, fueron los facotres clave para que el equipo europeo avanzara a cuartos de final del certamen y que el asiático regresara a casa.

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Brasil vs Corea del Sur

Horas más tarde de la victoria croata, Brasil y Corea del Sur se verían la cara en el segundo encuentro de octavos de final del día en Qatar 2022.

La canarinha contaría nuevamente con su máxima figura, Neymar tras sufrir una lesión de tobillo contra Serbia. Temprano en el partido se hizo notar, al 6’ asistió a Vinícus y al 13 anotó desde los once pasos. La verdeamarela fue una aplanadora en la primera parte y se fue al descanso con un cómodo marcador de 4-0, el tercero fue cortesía de Richarlison y el cuarto de Paquetá.

El segundo tiempo fue mero trámite y al 76’, Corea consiguió hacer el de la honra a través de los pies de Paik Seung-ho. 4-1 fue el resultado final y Brasil se enfrentará a Serbia en la siguiente ronda.

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