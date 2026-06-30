Los resultados de HOY lunes 29 de junio de los 16avos de final del Mundial 2026

Terrible jornada para la UEFA en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alemania y Países Bajos fueron eliminados por Paraguay y Marruecos respectivamente desde el manchón penal y se van de la justa veraniega mucho más temprano de lo que varios esperaban. Más temprano, Brasil sufrió de más ante Japón, sin embargo, un gol de último minuto le dio el pase a la siguiente ronda del torneo.

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Certamen para el olvido por parte del cuadro teutón y la mala racha en Mundiales sigue. La Albirroja se fajó contra un multicampeón del mundo y no se achicó desde los 11 pasos. Para cerrar una jornada inolvidable, Los Leones del Atlas consiguieron su pase a octavos de final en la cancha del Estadio Monterrey y dejaron con el corazón roto a la Naranja Mecánica.

Resultados de hoy lunes 29 de juio 16avos de final del Mundial 2026

Brasil 2-1 Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).

16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá — Domingo 28 de junio a la 1:00 pm, Los Ángeles (SoFi Stadium).

Brasil 2-1 Japón — Lunes 29 de junio a las 11:00 am, Houston (NRG Stadium).

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay — Lunes 29 de junio a las 2:30 pm, Boston (Gillette Stadium).

Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio a las 7:00 pm, Monterrey (Estadio BBVA).

Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio a las 11:00 am, Dallas (AT&T Stadium).

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio a las 3:00 pm, Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

México vs. Ecuador — Martes 30 de junio a las 7:00 pm, Ciudad de México (Estadio Azteca).

Inglaterra vs Congo - Miércoles 1 de junio a la 1:00 pm en Atlanta

Bélgica vs Senegal - Miércoles 1 de junio a las 2:00 pm en Seattle

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio a las 6:00 pm, San Francisco (Levi’s Stadium).

España vs Austria - Jueves 2 de julio a las 2:00 pm en Los Angeles

Portugal vs Croacia - Jueves 2 de julio a las 5:00 pm en Toronto

Suiza vs Argelia - Jueves 2 de julio a las 9:00 pm en Vancouver

Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio a las 12:00 am en Dallas

Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio (Miami).