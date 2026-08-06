Los resultados de HOY miércoles 5 de agosto de la Leagues Cup 2026

La primera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 está cerca de su final. Los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS culminaron su actividad y ya se preparan para la segunda tanda de partidos. Estos fueron los resultados de la actividad del 5 de agosto.

Doblete de Messi doblega al Atlético San Luis

Lionel Messi y el Inter Miami dieron una muestra más de su gran poder al imponerse 4-2 a Atlético San Luis en el marco de la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El astro argentino marcó un doblete y el resto de goles fueron conseguidos por Telasco Segovia y Micael en un duelo que se tuvo que suspender momentáneamente por una tormenta eléctrica. Los potosinos descontaron gracias a David Rodríguez y Rafa Llorente. El siguiente compromiso de “Las Garzas” será contra Monterrey mientras que el asociado del Atlético de Madrid deberá medirse a Nashville Sc.

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Griezzman y el Orlando SC superan a Rayados

Los Rayados de Monterrey cayeron 2-1 ante Orlando City en su primer partido de la Leagues Cup 2026. El equipo de Nuevo León buscó el triunfo de manera desesperada, pero la ventaja de los de Florida fue sólida gracias a los goles de Antoine Griezzman y Tyrese Spicer. Los dirigidos por Matías Almeyda lograron descontar en el agregado con un gol agónico de Hugo Cuypers. Ambos equipos buscarán mejores resultados en la segunda fecha porque regios continuarán su participación contra Inter Miami mientras “los Leones” se medirán en un duelo felino contra el León de la Liga BBVA MX.

FC Dallas domina a Querétaro

El FC Dallas hizo valer la localía ante los Gallos Blancos del Querétaro y los derrotó 2-0 en el Texas Health Mansfield Stadium. Los de la MLS se impusieron gracias a los tantos de Santiago Moreno y Joaquín Valiente en la parte complementaria del encuentro. Ahora, el equipo texano deberá enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara mientras que los queretanos se medirán contra los Seattle Sounders.

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León supera por la mínima a Nashville SC

León ganó por la mínima sobre el Nashville SC gracias al oportuno gol de Daniel Arcila. Los “Panzas Verdes” comenzaron su participación en la Leagues Cup 2026 con tres puntos y después deberán enfrentar al Orlando City. El equipo de Tennessee deberá medirse contra el Atlético San Luis en la segunda fecha del torneo entre equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS.

Toluca golea a Seattle Sounders

Toluca hizo valer la localía y goleó 3-0 a Seattle Sounders. Jesús Gallardo abrió el marcador temprano y Helinho marcó el segundo gol antes de que Federico Viñas se estrenara como goleador de los Diablos Rojos con un tanto en el agregado. El equipo de Antonio Mohamed tendrá la complicada misión de enfrentar a LAFC en la segunda fecha de actividad de la Leagues Cup y deberá hacerlo a domicilio. Por su parte, los Sounders aspiran a obtener uno de los resultados más esperados en la segunda tanda de partidos cuando enfrenten a Querétaro en el Lumen Field.

¡UFFF, TOLUCA! 🔥🔴 ¿Cómo se describe semejante emoción en una sola palabra? pic.twitter.com/IEjEtlyKHq — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 6, 2026

LAFC se impone a Chivas en penales

El compromiso de LAFC y Chivas fue el único que necesitó de la definición por penales, tras un empate a uno en los 90 minutos reglamentarios, y el equipo de la MLS se impuso en la muerte súbita para obtener un punto extra. Denis Bouanga y Roberto Alvarado fueron los encargados de marcar durante el encuentro. Después, Kevin Castañeda y Mark Delagado fallaron para llevar la serie de cobros hasta la muerte súbita. Lamentablemente, Luis Romo erró su intentó y Jude Terry marcó el suyo para ganar el juego.