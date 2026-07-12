Los resultados de HOY sábado 11 de julio de los cuartos de final del Mundial 2026

La fase de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin este 11 de julio. Los últimos duelos de la ronda de los ocho mejores acabó con los siguientes resultados: Inglaterra superó 2-1 a Noruega in extremis y Argentina eliminó a Suiza tras imponerse 3-1 con dos goles en la prórroga.

El tercer duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se fue al alargue para que Inglaterra se impusiera 2-1 a Noruega. El juego estuvo empatado después de 90 minutos gracias a los goles de Andreas Schjelderup al 35’ y de Jude Bellingham al 45+1’. Ya en la prórroga, el mediocampista inglés del Real Madrid marcó su segundo tanto al aprovechar un balón muerto dentro del área nórdica.

Te invitamos a leer: Leyenda de Argentina respalda a México y a Javier Aguirre tras el Mundial 2026: “Nada que reprochar”

Solamente cuatro selecciones sobreviven en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️⚽🏆



¡No te pierdas las dos series de semifinales con la mejor transmisión!



👇 Francia vs España / Inglaterra vs Argentina

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio / Miércoles 15 de julio

🕠 12:40 PM / 12:40 PM

📺… pic.twitter.com/K5JkIJq09U — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 12, 2026

Argentina supera a Suiza con dos goles en la prórroga

Los argentinos tomaron ventaja con un gol tempranero de Alexis Mac Allister al 10’ y parecía que avanzarían a las semifinales sin problemas. Sin embargo, los suizos lograron empatar el juego al 67’ con gol de Dan Ndoye. El problema para los europeos llegó cinco minutos después porque Breel Embolo se fue expulsado por doble amarilla luego de un error de doble identidad.

Al final, el juego se alargó a la prórroga y en la segunda parte Julián Álvarez se lució con un golazo para conseguir el triunfo. El ariete argentino recortó por la banda izquierda y disparó con efecto hacia la portería de Gregor Kobel para el 2-1 al 112’. Al final, Lautaro Martínez puso el marcador definitivo con el gol más sencillo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al coronar un contraataque con un toquecito tras un rechace de Kobel.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026 hoy sábado 11 de julio