La Selección Nacional de México quedó eliminada en los octavos de final, como lo ha sido en las últimas ediciones de la justa veraniega, a excepción de Qatar 2022, cuando se quedó en fase de grupos. Pese a ello, la afición mexicana quedó conforme con la actuación del equipo azteca, al igual que una leyenda de Argentina, quien no tiene nada que reprochar a Javier Aguirre.

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Sergio Agüero declaró que la selección se enfrentó a un gran rival como lo fue Inglaterra en la ronda de octavos de final y destacó el trabajo del “Vasco” al mando del equipo azteca. Asimismo, le mandó un mensaje a Rafael Márquez, quien recientemente fue anunciado como nuevo entrenador de México para la justa mundialista de 2030.

Leyenda de Argentina respalda a México y a Javier Aguirre tras el Mundial 2026: “Nada que reprochar”|@kunaguero

Las palabras de la leyenda de Argentina a Javier Aguirre

El exjugador fue entrevistado por un medio nacional en el que declaró que Aguirre fue un padre para él, pues le tocó coincidir con el entrenador recién que emigró de Argentina a España, cuando fue fichado por el Atlético de Madrid, club en el que hizo historia.

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“[Javier] es un fenómeno. Muy bien, los vi muy bien; se enfrentó a un equipo difícil, así que nada que reprochar", declaró el exjugador del Manchester City.

El argentino también aprovechó los micrófonos para hablar de Rafa Márquez, quien en recientes días fue designado el nuevo entrenador de México para la justa mundialista 2030. “Fue un gran jugador y esperemos que lo pueda hacer bien como DT”.

Relación de Agüero y Javier Aguirre

El exentrenador de la Selección Mexicana fue quien recibió al argentino en Europa tras brillar en su país. El “Vasco” dirigió al argentino en 116 partidos, desde mediados de 2006 hasta principios de 2009.