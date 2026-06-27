Resultados de HOY viernes de 26 de junio del Mundial 2026

La Fecha 3 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se acerca a su fin. Este viernes 26 de junio, se disputaron seis partidos que dejaron equipos eliminados y otros clasificados a la ronda de 16vos de Final.

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En primera instancia, Francia y Noruega abrieron las acciones en el Estadio Boston. El equipo de Didier Deschamps se hizo de la victoria por 4-1 en un encunetro en el que Ousmane Dembélé hizo tres goles y en el que 'Los Vikingos Rojos' no salieron con su once titular habitual. A pesar del resultado, ambos equipos ya se encuentran en la siguiente ronda del certamen.

Por su parte, Senegal e Irak se enfrentaron en la cancha del Estadio Toronto. Con la goleada de 5-0, el cuadro africano no se ha metido entre los mejores terceros lugares y el conjunto de Oriente Medio no tuvo opciones para avanzar ocupando el fondo del Grupo I con tres partidos perdidos.

Para los duelos de la tarde, Cabo Verde hizo historia al meterse a los 16vos de Final en segundo lugar del Grupo H. El equipo debutante no se hizo daño ante Arabia Saudita y se instalaron en la ronda eliminatoria. Mientras que en el otro juego del sector, España hizo los tres puntos al ganarle 1-0 a Uruguay en el Estadio Guadalajara. Con dicho resultado, 'La Celeste' de Marcelo Bielsa ha quedado fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Finalmente, en la actividad del Grupo G, Bélgica obtuvo el pase a 16vos luego de vencer a Nueva Zelanda por 5-1. Por su parte, Egipto e Irán empataron 1-1 en un encuentro en el que los persas vieron un gol anulado en el último minuto. 'Los Faraones' avanzaron a la siguiente ronda.

Partidos del 27 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Grupo L:

Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

Grupo K:

Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Grupo J:

Argelia vs Austria

Jordania vs Argelia

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