Resultados de HOY viernes de 26 de junio del Mundial 2026
Conoce los resultados de este viernes 26 de junio en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hay clasificados a 16vos y más eliminados
La Fecha 3 de la Fase de Grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se acerca a su fin. Este viernes 26 de junio, se disputaron seis partidos que dejaron equipos eliminados y otros clasificados a la ronda de 16vos de Final.
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En primera instancia, Francia y Noruega abrieron las acciones en el Estadio Boston. El equipo de Didier Deschamps se hizo de la victoria por 4-1 en un encunetro en el que Ousmane Dembélé hizo tres goles y en el que 'Los Vikingos Rojos' no salieron con su once titular habitual. A pesar del resultado, ambos equipos ya se encuentran en la siguiente ronda del certamen.
Por su parte, Senegal e Irak se enfrentaron en la cancha del Estadio Toronto. Con la goleada de 5-0, el cuadro africano no se ha metido entre los mejores terceros lugares y el conjunto de Oriente Medio no tuvo opciones para avanzar ocupando el fondo del Grupo I con tres partidos perdidos.
Para los duelos de la tarde, Cabo Verde hizo historia al meterse a los 16vos de Final en segundo lugar del Grupo H. El equipo debutante no se hizo daño ante Arabia Saudita y se instalaron en la ronda eliminatoria. Mientras que en el otro juego del sector, España hizo los tres puntos al ganarle 1-0 a Uruguay en el Estadio Guadalajara. Con dicho resultado, 'La Celeste' de Marcelo Bielsa ha quedado fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Finalmente, en la actividad del Grupo G, Bélgica obtuvo el pase a 16vos luego de vencer a Nueva Zelanda por 5-1. Por su parte, Egipto e Irán empataron 1-1 en un encuentro en el que los persas vieron un gol anulado en el último minuto. 'Los Faraones' avanzaron a la siguiente ronda.
Partidos del 27 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Grupo L:
Panamá vs Inglaterra
Croacia vs Ghana
Grupo K:
Colombia vs Portugal
RD Congo vs Uzbekistán
Grupo J:
Argelia vs Austria
Jordania vs Argelia
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