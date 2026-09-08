Los resultados de la jornada 1 de la UEFA Champions League hoy martes 8 de septiembre

Las noches mágicas de la UEFA Champions League volvieron y más de un aficionado sonríe desde su escuela, trabajo o casa. Las tardes de media semana volvieron a ser especiales y el primer día de la primera jornada de la competición europea no dejó nada que desear. A primera hora, el AEK Atenas recibió al Lask de Austria en un duelo de campeones.

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Más tarde, las miradas se volcaron al Estadio Santiago Bernabéu para ver el choque de dos gigantes; Real Madrid e Inter de Milán. A la misma hora, los Dragones del Porto tuvieron un difícil encuentro con el todo poderoso Manchester City de Inglaterra y cayeron por 0-2. En suelo francés, el Real Betis de Álvaro Fidalgo se llevó las tres unidades ante el LOSC Lille con marcador de 3-2, el seleccionado mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026 jugó 30 minutos.

Resultados de HOY martes 8 de septiembre

AEK Atenas 1-0 LASK

Club Brujas 2-3 Aston Villa

Real Madrid 2-1 Inter de Milán

Lille 2-3 Real Betis

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

Porto 0-2 Manchester City

Partidos de mañana 9 de septiembre

Barcelona vs Feyenoord

Stuttgart vs Viking

Liverpool vs Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava

Sporting CP vs Galatasaray

Napoli vs Arsenal

Cabe recordar que, hoy tuvieron “actividad” los primeros dos mexicanos en la UEFA Champions League; Santi Giménez con el Porto y Álvaro Fidalgo en el Real Betis. Mientras que, mañana será turno de Obed Vargas con el Atlético de Madrid cuando visiten Anfield para verse las caras con el Liverpool.