Resultados de los juegos de HOY viernes 12 de junio del segundo día de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Este viernes 12 de junio se jugó el segundo día de actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con los coanfitriones entrando en acción y sumando sus primeros puntos en la competición.

Te puede interesar: Es la estrella de su Selección en el Mundial 2026, fue campeón de Champions y se desvive en elogios por México: “Amo tu país”

Estados Unidos vs Paraguay | Resumen y Goles | highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Resultados de HOY viernes 12 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este viernes debutó la Selección de Canadá en contra de su similar de Bosnia Herzegovina en un encuentro en donde la Hoja de Maple pudo sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.

El conjunto canadiense empezó abajo en el marcador tras la anotación de Jovo Lukic al 21 procedente de un tiro de esquina; sin embargo, el ingreso de Larin cambió el panorama y al 78' logró empatar el marcador.

Más tarde jugó Estados Unidos en contra de Paraguay registrando la primera goleada del Mundial con el 4-1 de los anfitriones en un partido en donde Christian Pulisic brilló con una gran actuación.

Canadá consiguió su primer punto en Mundiales|Adrian Macias/Adrian Macias

Un autogol de Damián Bobadilla abrió el marcador y posteriormente cayó el doblete de Balogun al 31' y al 45' que liquidaron a los paraguayos.

Mauricio descontó para los sudamericanos al 73', pero un golazo de Giovani Reyna en el tiempo agregado de la segunda mitad dejó cifras definitivas.

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continuará este sábado 13 de junio con cuatro emocionantes encuentros: Qatar vs Suiza; Brasil vs Marruecos a través de TV Azteca; Haití vs Escocia y Australia vs Turquía.

Te puede interesar: Sufrió fuerte LESIÓN en final de Liga MX y hoy ilusiona a su Selección al regresar con ellos para Mundial 2026