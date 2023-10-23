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Resumen Al Ahli 3-1 Al Wehda| Liga Árabe | Jornada 10

La escuadra de Al Ahli, con sus estrellas Edouard Mendy, Roger Ibáñez, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, entre otros, recibió en la cancha del estadio King Abdullah Sports City a Al Wehda.

Por: Azteca Deportes

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