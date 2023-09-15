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VER GRATIS Debut de Neymar en Arabia El brasileño Neymar tuvo un debut de ensueño, dio asistencia y su equipo Al Hilal hizo un partido redondo, pues goleó 6-1 al Al Riyadh en la jornada 6

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Resumen Al Hilal 6-1 Al Riyadh| Liga Árabe | Jornada 6

El brasileño Neymar tuvo un debut de ensueño, dio asistencia y su equipo Al Hilal hizo un partido redondo, pues goleó 6-1 al Al Riyadh en la jornada 6

Por: Salvador Hernández