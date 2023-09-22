Al Nassr vs Al Ahli
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Resumen Al Nassr 4-3 Al Ahli| Liga Árabe | Jornada 7

Con doblete de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr venció a Al-Ahli en la Jornada 7 de la Liga de Arabia Saudita

Por: Azteca Deportes

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