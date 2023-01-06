El cuadro del Atlante, actual campeón de la Liga BBVA Expansión MX, tuvo un arranque positivo en el torneo Clausura 2023, pues reforzó su condición de favorito en este torneo ante los Alebrijes de Ooxaca, pues los venció por marcador de 4-0 en el Estadio Azulgrana en duelo correspondiente a la jornada 1 del naciente certamen.

El cuadro del Atlante ganó por un amplio marcador, la goleada comenzó al minuto 34´ por medio de Daniel Lajud, el segundo tanto se hizo presente al 58´por conducto de Christian Bermúdez.

En la segunda mita, los comandados por Mario García lograron dos tantos, uno más de Lajud y para cerrar la cuenta Juan David Angulo sentenció el 4-0 a favor de los “Potros de Hierro”.

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Próximos partidos del Atlante vs Alebrijes de Oaxaca

La jornada 2 de la Liga BBVA Expansión MX, los azulgranas visitarán al Tapatío, mientras que los Alebrijes debutarán en casa ante un equipo fuerte como el Celaya.

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