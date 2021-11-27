La LIGA BBVA Expansión MX suma 235 debuts en 15 meses

Uno de los principales objetivos de la LIGA BBVA Expansión MX es la proyección y consolidación del talento joven, el brindarle oportunidad a jugadores mexicanos, que encuentren en esta Liga la oportunidad de comenzar su carrera y un escenario propicio para crecer futbolísticamente y desarrollarse, sobresalir y demostrar su talento.

Siguiendo estos parámetros, en los primeros 15 meses del formato de la LIGA Expansión ya se acumulan 235 debuts, brindando oportunidad a jóvenes y nuevos talentos en los 17 equipos de esta división. Entre casos destacados que se podrían mencionar, que ahora son titulares se encuentran: Felipe Félix de Dorados de Sinaloa, Mauricio Reyna de Pumas Tabasco o Fernando Illescas de Celaya.

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Luis Olivas y Pablo Bennevendo han tenido acción en La Liga BBVA MX

Hay casos, como los de Luis Olivas de Tapatío o Pablo Bennevendo de Pumas Tabasco, que forman parte de todos estos debuts y que luego de brillar en La liga BBVA de Expansión MX, han tenido participación en la LIGA BBVA MX, con Chivas y Pumas, respectivamente.

En el torneo Guardianes 2020, debutaron 143 futbolistas. Para el Guardianes 2021, debutaron solo 36. Finalmente en el Grita México A21, 56 jóvenes debutaron. Con 235 debuts en dos torneos y medio, la LIGA BBVA Expansión MX es la categoría con más debuts, en comparativa con la LIGA MX y la LIGA MX Femenil, además de que en este torneo, debutaron 20 jugadores más que en el torneo anterior.

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Desde su creación, la LIGA BBVA Expansión MX, ha proyectado el talento joven, con el fin de nutrir los semilleros de los distintos clubes del fútbol mexicano y desde luego, a futuro, a la selección mexicana.

Luego de la Reclasificación y la Fase Regular, se marcaron 327 goles. Ahora ochos equipos definirán al campeón del torneo, y entre ellos destacan: Dorados, el líder general y mejor ofensiva, así como Tampico Madero y Tepatitlán FC, los dos anteriores campeones de esta Liga, complementan: Morelia, Leones Negros de la U de G, Celaya, Atlante y Mérida. En caso de un empate en el marcador global, la tabla general será el criterio de desempate en esta instancia.

