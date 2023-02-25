António Félix da Costa gana la primera carrera del Campeonato Mundial de Formula E que se disputa en Sudáfrica, para reclamar su primera victoria para el equipo TAG Heuer Porsche gracias a una audaz maniobra de adelantamiento ejecutada no una sino dos veces para tomar la delantera.

El campeón de la temporada 6 volvió a estar en forma en la carrera anterior en Hyderabad con un tercer puesto. Pero en una nueva pista en la que Sacha Fenestraz de Nissan obtuvo la Pole Position con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula E a una velocidad promedio de 154.987 kmh, el devastador manejo de Da Costa le dio una merecida victoria.

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