Resumen: Puebla 1-6 América | Cuartos de final IDA | Liga BBVA MX

El cuadro del América goleó 6-1 al Puebla en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX, disputado en el Estadio Cuauhtémoc, el marcador está recargado ampliamente para las "Águilas”, pero la “Franja” buscará la hazaña en el Estadio Azteca.

Los goles del Puebla vs América

El partido comenzó con un gol al minuto 14 de Jordi Cortizo, pero el América reacionó con seis tantos, que fueron obra de Diego Valdés, Henry Martín (marcó doblete), Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Federico Viñas.

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Reacciones de Nicolás Larcamón tras el partido

“El desgaste de 72 horas la cancha pesada, un rendimiento por debajo al que solemos tener y un nivel de oposición espectacular, tres factores que acentúan la diferencia en el campo. No estuvimos cerca de nuestro nivel competitivo y hay que destacar el trabajo de ellos que es espectacular”, explicó Larcamón los factores de la derrota ante el América.

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