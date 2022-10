Nicolás Larcamón explica la goleada que sufrió Puebla ante América

Aunque luce casi imposible que el Puebla le dé la vuelta al marcador global, elimine al América y acceda a semifinales, Nicolás Larcamón no planea abandonar la causa por la que ha peleado desde hace cuatro torneos.

“Lo vamos a preparar sabiendo que restan 90 minutos donde nos jugamos el segundo partido de la serie, pero es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos en momentos desfavorables, dejar en claro la estirpe e identidad que nos posicionó siempre; es una forma de defender los colores y nuestro prestigio, está cuesta arriba pero el sábado tenemos una cita con nuestro prestigio y esencia”, dijo, luego de caer 1-6.

Te puede interesar: Los 5 jugadores más caros de la Liguilla del Apertura 2022

Nicolás Larcamón explica las claves del éxito de Puebla

Los factores que contribuyeron a la goleada del América al Puebla

El timonel argentino esperaba un duelo similar al que se vivió en la Jornada 17, cuando los azulcrema se impusieron 1-2 y, al ser cuestionado sobre los factores que salieron de la expectativa que tenía, hizo una síntesis de su entendimiento del duelo.

“No es un único factor; en el análisis, entran en juego cuestiones propias del inicio del partido, el desgaste de 72 horas la cancha pesada, un rendimiento por debajo al que solemos tener y un nivel de oposición espectacular, tres factores que acentúan la diferencia en el campo. No estuvimos cerca de nuestro nivel competitivo y hay que destacar el trabajo de ellos que es espectacular”, comentó.

Larcamón reveló cómo encontró al vestuario que lidera y no ocultó el golpe anímico que representó la derrota.

“Los jugadores muy golpeados y dolidos, sentimos que es demasiado castigo para el trabajo del campeonato, sabemos los golpes que sufrimos a lo largo del torneo, hacer una cuarta liguilla consecutiva, se generaba expectativa y nos duele la imagen de hoy, pero hay que dar la cara y defender nuestros colores, hay que poner la cara”, expuso.

A pesar de que, durante el partido, tuvo un desencuentro con su homólogo americanista, el estratega se fundió en elogios hacia su adversario y no se exculpó del estrepitoso tropiezo.

“Destacar la labor de ellos, están en un momento espectacular y no es sólo la jerarquía de individualidades, sino una sinergia en el funcionamiento; no sólo los titulares, sino quien entra de cambio. Felicitarlos por lo construido, nos costó. Nuestro mejor momento fue nuestro gol, entramos en un plan que no debíamos, que fue querer administrar la ventaja y prescindimos de la pelota, defendimos más atrás, cosas que, en lo colectivo, me responsabilizo”, concluyó.

Te puede interesar: “No hemos pasado a semifinales": Fernando Ortíz tras golear a Puebla