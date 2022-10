“No hemos pasado a semifinales": Fernando Ortíz tras golear a Puebla

En su aniversario 106, el América ofreció una de las exhibiciones más completas bajo el mando de Fernando Ortíz y goleó al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. El ‘Tano', sin embargo, no echa las campanas al vuelo.

“Me deja la tranquilidad de que los jugadores están metidos, de que insistimos en lo que creemos nos puede llevar a algo tan ansiado que queremos. De ahí en más, esto no está finalizado. Es una frase reiterada, pero el sábado tenemos que salir de la misma manera, no hemos logrado nada y no hemos pasado a semifinales”, dijo, en la conferencia posterior al juego.

Fernando Ortíz pide a la afición apoyar

Pese a que la serie parece finiquitada en favor de los azulcrema, el estratega solicitó el apoyo de la afición para el juego de vuelta, a disputarse el sábado 15 de octubre, sobre la cancha del Estadio Azteca.

“No voy a esquivar la ilusión que genera el equipo, pero les pido que el sábado estén en el estadio, que compartan con el equipo y apoyen. No hemos logrado nada, esto es futbol y puede pasar cualquier cosa. El resultado es consecuencia de un buen partido de los chicos, pero no está acabado”, reiteró.

El argentino, no obstante, transparentó la obsesión que se ha apoderado de la plantilla que dirige desde el Clausura 2022.

“Nosotros salimos a jugar siempre de la misma manera. Los chicos estan muy comprometidos con la idea, con el compromiso de campeonar. En Liguilla, debemos de ser inteligentes, no hemos logrado nada, pero estoy satisfecho con lo que han logrado los jugadores”, señaló.

‘Tano’ compartió un breve análisis de los 90 minutos en la casa de La Franja y alabó la mentalidad mostrada por titulares y suplentes.

“Apenas arrancamos le partido y merecer no era querer. En la primera que tuvieron pudieron convertir y eso habla de la fortaleza mental de los jugadores, no importa cuál sea el marcador, sino su importancia en el campo. Estos chicos se han levantado de situaciones peores y ésta no es la excepción”, finalizó.

Y por si alguno está pensado en la semifinal, el mensaje es contundente: “Si muestran que no están preparados para luchar un puesto, se van a sentar al lado mío. Ese es el convencimiento más leal a un jugador”, culminó Fernando Ortiz.

