Resultados de la Champions League hoy Octavos de Final

Hay dos nuevos invitados a los Cuartos de Final de la Champions League. El Manchester City le pasó por encima al RB Leizpig, y el Inter de Milan cuidó el resultado contra el Porto, para instalarse en la siguiente fase del torneo más imporante de clubes en el mundo.

Los ingleses golearon, con cinco tantos de Erling Haaland a los teutones, por marcador de 7-0. Esta es la segunda vez que un jugador consigue un repoker en la historia de la eliminación directa del certamen continental, Lionel Messi con el Barcelona fue el primer en lograr la hazaña. Los otros tantos los consiguieron Ilkay Gündogan y Kevin De Bruyne, para sellar el pase.

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Por su parte, el Inter aprovechó de 1-0 que consiguió en el duelo de ida de los Octavos de Final, para así eliminiar al Porto de Portugal, que al final del encuentro estrellaron dos balones en el poste, y soñaron con alargar el partido a los tiempos extra.

Los equipos ya clasificados a los Cuartos de Final de la Champions League

Con dos nuevos invitados a los Cuartos de Final de la Champions League, ya son seis equipos instalados en esta instancia. La semana pasada lograron el pase el Benfica, el Chelsea, el Bayern y el Milan. Ahora solo quedan un par de sitios de la siguente ronda, que se disputarán entre el Real Madrid y el Livepool, donde los merengues tienen ventaja de 5-1, y el Napoli que derrotó al Frankfurt, en Alemania por pizarra de 2-0.

|REUTERS

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¿Cuándo es el sorteo de los Cuartos de Final de la Champions League?

Para conocer los cruces de los Cuartos de Final de la Champions League, se realizará un sorteo el próximo viernes 17 de marzo. Además, ese mismo día se darán a conocer los equipos que se enfrentarán en la misma fase, pero de la Europa League.