Nota

¡Revelado! Esta fue la causa de MUERTE de Marshawn Kneeland

En las últimas horas se dio a conocer la causa de muerte de Marshawn Kneeland, jugador de futbol americano que formó parte de los Dallas Cowboys.

revelada-causa-muerte-Marshawn-Kneeland.png
Instagram: Marshawn Kneeland
Alan Chávez - Marktube
Ritual NFL
Los Dallas Cowboys , y la NFL en general, están de luto. En las últimas horas se confirmó la lamentable muerte de Marshawn Kneeland, un jugador en activo que estaba viviendo su segundo año como jugador de la escuadra de Texas. Ahora, se han revelado causas respecto a su fallecimiento.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

La muerte de Marshawn Kneeland dejó consternados a los amantes de la NFL, pues hace apenas unas semanas disputaba encuentros con el equipo de la Conferencia Nacional. Ahora, fueron las autoridades norteamericanas quienes revelaron más detalles respecto a la muerte del jugador de 24 años de edad.

¿De qué murió Marshawn Kneeland, jugador de Dallas?

Fue a través de un comunicado en donde la policía de Frisco Texas, en los Estados Unidos, confirmó todo lo que sucedió con Marshawn Kneeland. De acuerdo con el escrito, todo habría sido un aparente suicidio del jugador de futbol americano, lo que ha dejado más dudas que certezas.

Te puede interesar: ¿Cuál es la primera lucha confirmada para Guerra de Titanes 2025?

Te puede interesar: Así fue como Penta se vengó de Octagón en el ring

En el comunicado se detalla que la policía de Frisco continúa en la investigación sobre un posible suicidio luego de encontrar a una persona fallecida a raíz de una herida de bala después de una persecución vehicular, lo cual derivó en una búsqueda en conjunto para detener al jugador de Dallas.

El reporte indica, además, que la policía había recibido información respecto a las “ideas suicidas” de Marshawn Kneeland; sin embargo, su cuerpo fue encontrado cerca de la 1:30 de la madrugada por una herida de bala. Hasta el momento, esto es lo único que se sabe respecto a su muerte.

¿Marshawn Keenald reveló que se iba a suicidar?

De acuerdo con información del portal TMZ Sports, el jugador de los Vaqueros de Dallas se habría despedido de su familia luego de sufrir un nuevo altercado de salud mental; además, su novia habría dicho que el jugador de futbol americano estaba armado y “listo para terminar con todo”.

Dallas Cowboys
Alan Chávez - Marktube

