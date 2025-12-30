Revelado: esto explica por qué Club América no ganó el Apertura 2025

El Club América fue tricampeón de la Liga BBVA MX ganando desde el Apertura 2023 hasta el 2024. Sin embargo, este año no pudo conquistar ni el Clausura ni el Apertura 2025. En ese contexto, muchas fueron las explicaciones sobre el equipo de André Jardine, pero hubo una que sobresalió por encima del resto y es una estadística contundente.

América –que ahora busca a Iván Tona– fue el peor equipo entre aquellos que tenían posibilidades de campeonar en su rendimiento jugando fuera de casa. Saliendo de Coapa, las Águilas tuvieron un porcentaje alto de derrotas y esa fue una de las diferencias más grandes con Toluca, Tigres y Cruz Azul, por ejemplo. Tienen mucho que mejorar.

De acuerdo a los datos que aportó el sitio especializado en estadísticas, Hora de Futbol, América perdió el 24% de los partidos jugados como visitante en el 2025. Claro, esta debilidad fuera de Coapa provocó que los azulcremas sean más vulnerables y no puedan conquistar títulos este año, entre otros factores también importantes.

Los equipos con mayor porcentaje de derrotas como visita

Dos de los llamados ‘4 Grandes’ tienen un porcentaje altísimo de derrotas siendo visitante. Es que tanto Pumas UNAM como Chivas de Guadalajara perdieron el 47% de los partidos jugando como visita en este 2025. El porcentaje de derrotas de América es mucho más bajo (24%), pero sigue siendo malo comparado a los otros.

Tigres de la UANL (19%), Cruz Azul (18%) y Toluca (18%) fueron los 3 equipos con menor porcentaje de derrotas de visitante en el 2025. No por nada los Diablos Rojos ganaron los dos títulos de la Liga MX en este año. Los de Antonio ‘el Turco’ Mohamed rindieron en el estadio Nemesio Diez y también fuera de la ‘Bombonera’.

¿Cómo fue el 2025 del Club América?

El 2025 del América no fue bueno. No pudo ser tetracampeón puesto que perdió la final del Clausura 2025 con Toluca. Luego cayó ante el mismo equipo en el Campeón de Campeones. En el Apertura 2025 fracasó ante Rayados de Monterrey en cuartos de final. En la Leagues Cup quedó eliminado en la fase inicial.

