América lo quiere para el Clausura 2026: la cifra que debería poner por Iván Tona

Mientras que el Club América hizo oficial un fichaje en las últimas horas , ahora la institución de Coapa quiere tener un nuevo jugador en su plantilla y se trata nada menos que de Iván Tona, la figura de los Xolos de Tijuana. Sin embargo, debe pagar una cifra alta por él y eso podría ocasionar algunos problemas en la negociación entre los clubes.

Así como se habla que hay futbolistas podrían regresar al América , la directiva y André Jardine están buscando algo más en el mercado de fichajes, para que el promedio entre altas y bajas le dé una plantilla superior en el Clausura 2026 en comparación con el Apertura 2025. Pero para fichar a Iván Tona debería poner cerca de 4 millones de dólares.

Club América quiere refuerzos|Crédito: @ClubAmerica / X

La compleja negociación de Club América por Iván Tona

De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, Club América presentó una oferta por la estrella de Tijuana, Iván Tona. El ofrecimiento incluye dinero y el intercambio de dos jugadores: Santiago Naveda, como parte de un posible traspaso definitivo; y Alan Cervantes, en condición de préstamo, de cesión.

Resulta que las Águilas buscan un intercambio debido a que necesitan liberar plazas de jugadores No Formados en México (NFM). Sin embargo, Xolos de Tijuana fijó precio en torno a los 4 millones de dólares. Eso provocaría que la negociación sea casi imposible para los de Coapa, que buscan sobre todo resolver distintos problemas.

|Instagram Xolos de Tijuana / @xolos

Según distintos reportes, este sería el ‘Plan B’ del América luego de que el interés por Obed Vargas no prosperara y las negociaciones se cayeran. Tona encaja en el perfil de ‘5’ que pidió Jardine para el club de Coapa. Según Transfermarkt, el precio de mercado del mediocentro de 25 años es de 1.5 millones de euros.

Los números de Iván Tona en los Xolos de Tijuana

De acuerdo a las estadísticas brindadas por BeSoccer, el rendimiento de Iván Tona en los Xolos de Tijuana ha sido el siguiente: