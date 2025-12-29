La estrategia que Club América aplicaría para deshacerse de una vez por todas de Víctor Dávila

El Club América necesita cómo sea liberar un cupo de jugador NFM (No Formado en México) para poder comenzar a negociar por elementos extranjeros. Por esta razón, uno de los futbolistas apuntados por la cúpula más alta de las Águilas es el chileno Víctor Dávila, delantero de 28 años que no fue una de las principales opciones de André Jardine durante el Apertura 2025 y que podría solventar uno de los problemas más graves del conjunto azulcrema .

El América se muestra necesitado de vender jugadores extranjeros

Hace unos días se pudo saber que el Club León estaba interesado en los servicios de Dávila , como así también Necaxa. Sin embargo, existe un factor que complicó las negociaciones y se trata de las altas pretensiones del futbolista surgido en Huachipato. El jugador cuenta con un salario bastante elevado para ciertos equipos de la Liga BBVA MX, por lo que el América estaría dispuesto a cubrir parte de su sueldo para que saliera del Nido de Coapa.

América estaría dispuesto a costear parte del salario de Dávila|Crédito: @victordavila07 / IG

Reportes indican que Dávila no quiere bajar sus pretensiones salariales en caso de abandonar el conjunto azulcrema y su sueldo rondaría el millón de dólares por temporada. Ante la imposibilidad de que los equipos interesados puedan alcanzar dicha cifra, desde el América estarían dispuestos a absorber una parte considerable del salario del futbolista para facilitar su salida a préstamo y así liberar una plaza de jugador extranjero.

TE PUEDE INTERESAR:



El tiempo se agota para el América

La afición azulcrema ha comenzado a perder la paciencia con el presente del América dentro del mercado de pases. Restan menos de dos semanas para que los dirigidos por Jardine debuten en el Clausura 2026 frente a Xolos de Tijuana y, hasta la fecha, las Águilas no han comenzado gestiones por incorporar a ningún jugador. Esto mantiene en alerta a sus fanáticos, quienes creen que el equipo necesita nombres más competitivos para poder pelear por el campeonato.

Por esta razón, América deja a vista de todos su desesperación por renovar su nómina de jugadores foráneos al intentar desprenderse de Dávila, incluso perdiendo dinero en el proceso. Puertas adentro creen que ese es el “precio a pagar” para abrir espacios a nuevos refuerzos como la posible contratación de Agustín Palavecino en la medular o un delantero centro de jerarquía internacional.