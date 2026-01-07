Revelan el COSTO de los boletos para la UFC en la Arena CDMX; ¿cuándo es el evento?

Tal y como ocurrió a lo largo del año pasado, la UFC , una de las empresas más importantes y reconocidas a nivel mundial en el plano deportivo, volverá a la República Mexicana. Por tal motivo, es preciso que sepas el costo de los boletos para su función en la mítica Arena Ciudad de México.

Como sabes, la UFC ha tenido un auge de popularidad en México en los últimos años, y lo anterior se debe a los atletas nacionales que forman parte de la empresa. Por tal motivo, luce interesante conocer la cantidad de dinero que los amantes de las artes marciales mixtas tendrán que desembolsar para disfrutar de este evento.

¿Cuánto cuestan los boletos para la UFC en la Arena CDMX?

Lo primero que tienes que saber es que la UFC se presentará en la capital del país el próximo sábado 28 de febrero, por lo que estamos a poco más de un mes para este evento. La sede será la Arena Ciudad de México, misma en donde la empresa se presentó el pasado 29 de marzo del 2025.

Cabe mencionar que el costo de los boletos varía en función del lugar y los asientos que elijas; sin embargo, y de acuerdo con información de Super Boletos (página en donde los puedes adquirir), el costo va desde los dos mil 8 pesos y hasta los 14 mil 750 pesos, respectivamente hablando

Hasta el momento son pocos los detalles que la empresa ha dado en función a la cartelera oficial, misma que sí contará con la presencia de elementos mexicanos que forman parte de la propia UFC. Además, la venta general comenzará en unos días, más precisamente el viernes 9 de enero.

¿Brandon Moreno estará en la UFC México 2026?

Después del anuncio oficial de hoy, se confirmó que Brandon Moreno formará parte de la cartelera que la UFC tiene en mente para la edición que habrá en la Arena CDMX. Se sabe que el mexicano enfrentará a Almabayeb, uno de los luchadores más aguerridos que existen en la actualidad.