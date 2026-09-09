Este es el refuerzo de Cruz Azul que nadie sabía que ficharon

El cierre de mercado en México llega el próximo 11 de septiembre y Cruz Azul no fichó solamente a un lateral derecho proveniente de Pachuca… sino que incorporó también a un cuarto guardameta. Aunque muchos no consideren que el equipo requería de un portero, La Máquina rescató a Ricardo Rodríguez, que se había quedado sin equipo. Esto se sabe del meta de 25 años.

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¿Quién es Ricardo Rodríguez, portero de Cruz Azul?

Fue a finales de agosto, que Cruz Azul incorporó al equipo frente a la Liga BBVA MX a Ricardo Rodríguez. El ex portero de los Coyotes de Tlaxcala y de Mazatlán, llegó al equipo de Joel Huiqui para pelear por un puesto. Se sabe que el titular es Kevin Mier, en segunda línea está Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa parte como una tercera opción.

En ese sentido, parece que la competencia directa de Ricardo será contra el juvenil Ochoa, que en estos momentos es el arquero titular de Cruz Azul Hidalgo. De manera algo particular, la rotación de arqueros con los celestes es un tema puntual. Rodríguez es banca de Emmanuel Ochoa, sin embargo en la propia Sub-21 en ocasiones el titular es Andrés Gudiño… quien se habla que pide minutos para mantenerse en ritmo.

El arquero mexicano encontró una posibilidad enorme, pues llega al plantel campeón del futbol nacional y con un proyecto como Cruz Azul Hidalgo que le permite una posibilidad más de jugar de manera constante. Ahora, debe mostrar el por qué de la decisión de la directiva de mover sus piezas en el arco, afectando incluso a ciertos elementos que vienen desde las fuerzas básicas.

¿Quién se vio directamente afectado en Cruz Azul con el fichaje de Ricardo Rodríguez?

Indicado que el arquero titular en el primer equipo es Kevin Mier y el segundo portero es Andrés Gudiño, mientras que la tercera opción es Emmanuel Ochoa… Ricardo Rodríguez le quitó el espacio a Bruno Salgado. Este juvenil de la Sub-21 incluso ha sido relegado como suplente en dicha categoría ante el uso frecuente de Gudiño. Por eso, mientras muchos no lo ven, la competitividad en la interna de Cruz Azul en el arco es más que feroz.