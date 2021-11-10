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Candidatos a MVP y Super Bowl en El Ritual Podcast NFL

La temporada de la NFL se ha pasado volando, y ya llegamos a la mitad, en donde hacemos un corte de caja, además de analizar la Previa de la Semana 10.

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Escrito por: Azteca Deportes

Hemos llegado a la mitad de la temporada regular de la NFL, en donde por fin han comenzado a perfilarse los equipos que pueden pelear hasta el Super Bowl, y los jugadores que se posicionan para ganar el MVP.

Sin embargo, no es fácil determinarlo. Ha habido muchas sorpresas a lo largo de las primeras 9 fechas, sobre todo en esta última, en donde cayeron varios favoritos a ganar sus respectivos enfrentamientos.

En este nuevo episodio de El Ritual Podcast, hacemos un corte de caja sobre los equipos más fuertes, y los mejores jugadores hasta el momento.

¿Tom Bady o Kyler Murray? Los dos mejores mariscales de campo hasta este momento llevan la ventaja en la carrera por el MVP. Brady, de 44 años, sigue rompiendo marcas y siendo una pieza clave en la fortaleza de Tampa Bay

Por otra parte, la carrera por el Super Bowl continúa siendo pareja, y no se ha movido mucho desde el arranque del torneo. Analizamos a los Bills de Buffalo, los Rams de Los Angeles, los Cardinals, y los equipos más fuertes en esta lucha.

Te puede interesar: Con polémica arbitral, los Steelers apenas pueden con Chicago

El polémico Bears vs Steelers

El pasado lunes por la noche tuvimos un emocionante partido entre los Chicago Bears y los Steelers de Pittsburgh.

El partido fue de volteretas y polémicas arbitrales que jugaron un papel importante en contra de los Chicago Bears. Sobre todo una sanción por burla y un touchdown anulado, que parecía ser válido.

Destacamos además que Justin Fields, quarterback de los Chicago Bears, por fin demostró el potencial de su talento y ofreció un partido digno de un mariscal de campo de primera ronda, algo que podría ilusionar a la afición.

Previa de la Semana 10 de la NFL

En la Semana 10 nos esperan partidos muy interesantes, y los analizamos en El Ritual Podcast.

Puedes escuchar el mejor podcast de la NFL en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, y muchas más.

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