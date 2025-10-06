Este sería el rival que México enfrentaría derrotando a Chile en el Mundial Sub-20

El seleccionado mexicano con límite de edad sigue en plena competencia mundial y está concretando una presentación bastante ilusionante. Aunque llegaron como “víctimas” a un grupo liderado por Brasil y España, fueron el único conjunto que no perdió en la fase de grupos del Grupo C. Ante eso, se espera que México consiga cosas importantes, por lo que ya se piensa en el siguiente rival, el cual se cruzaría con la Selección Mexicana Sub-20 en los Cuartos de Final.

¿Contra quién jugaría México en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20?

Tras vencer al seleccionado africano, que llegaba con mucho poderío en la jornada 3 de la Fase de Grupos, el equipo mexicano enfrentará a la anfitriona de esta Copa del Mundo Juvenil Sub-20, pero existe una confianza total para que los dirigidos Eduardo Arce avancen a la siguiente ronda. Por ello, México ya toma en cuenta que enfrentarán al ganador de la llave donde Argentina ya espera rival.

Ante eso, los dos posibles rivales de México se conocerán cuando terminen las actividades de la fase de grupos.

¿Cuándo juega México contra Chile en el Mundial Sub-20?

Este fue el primer partido en confirmarse de la llave de los Octavos de Final, por lo que la FIFA pudo hacer unos ajustes que buscan la asistencia del público para apoyar al seleccionado chileno. Primero se había indicado que se jugaría el próximo martes 7 de octubre a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Sin embargo, el ajuste empalmó el encuentro de los ucranianos (también de Octavos de Final), pues ambos duelos de dicho día se jugarán a las 17:00 horas en tiempo de la Ciudad de México.

¿Cuántas veces se han enfrentado Chile y México en un Mundial-Sub20?