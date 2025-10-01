¿México o Argentina? Este equipo llegará más lejos en el Mundial Sub-20, según la IA

México y Argentina se ven nuevamente las caras en una justa internacional, pero en esta ocasión en un simulador de la IA, la cual mencionó que la albiceleste llegará más lejos que el tricolor en el Mundial Sub-20. Actualmente, los sudamericanos lideran su grupo con una victoria, mientras que el combinado azteca se ubica en segundo lugar tras un empate ante Brasil, donde Gilberto Mora deslumbró con movimientos especiales .

Argentina llegará hasta la Semifinal e incluso puede aspirar a la Final, aunque México puede dar la campanada en caso de que le gane en la jornada 2 a España y avance a la ronda de eliminación, de acuerdo con ChatGPT. Conoce las 3 claves que necesita el combinado azteca avance a los Octavos de Final .

Selección Nacional de México México puede dar la campanada y llegar más lejos que Argentina, aunque tiene muy pocas probabilidades

Las virtudes y defectos de México en el Mundial Sub-20

México tuvo una gran preparación antes de encarar el Mundial Sub-20, justa a la que volvió luego de no clasificar en la edición pasada. El combinado azteca cuenta con jugadores que ya están siendo referentes en los clubes de la Liga BBVA MX y uno en la MLS, como lo es Obed Vargas.

El combinado azteca tiene un punto a favor y ese fue el sacarle el empate a una potencia mundial como lo es Brasil, lo que le puede venir bien al grupo en sus partidos venideros, que no serán nada fáciles.

La Selección Mexicana tiene un gran punto en contra y ese es que se ubica en el denominado “Grupo de la Muerte” junto a Marruecos, España y Brasil. Pese a ello, actualmente se está en el segundo peldaño con un punto. Además, el tricolor nunca ha ganado el Mundial Sub-20, pues su mejor posición fue un tercer lugar.

Las virtudes y defectos de Argentina en el Mundial Sub-20

Argentina tiene una amplia ventaja sobre México, pues tiene experiencia en este torneo al sumar 6 campeonatos en el Mundial Sub-20 y jugadores con gran nivel que a su corta edad ya juegan en clubes grandes a nivel internacional.

AFA - Selección Argentina Argentina llegará hasta la Semifinal, aunque también puede aspirar a la Final, según la IA

La albiceleste tiene en contra que no cuenta con sus jugadores top como Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, ya que tanto Real Madrid como Bayer Leverkusen no los prestaron para el torneo juvenil.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Los próximos partidos de México y Argentina en el Mundial Sub-20

México y Argentina encararán la jornada 2 del Mundial Sub-20 este miércoles 1 de octubre. El combinado azteca se enfrentará a España en punto de las 2 de la tarde (hora Centro de México), mientras que la albiceleste se medirá a Nueva Zelanda a las 5 de la tarde, en duelos de suma importancia para poder asegurar su pase a la siguiente ronda.