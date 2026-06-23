Rival HOY de México: ¿Contra quién jugaría los 16vos de Final del Mundial 2026 si terminara la Fase de Grupos?

La Selección de México se prepara para disputar su tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde enfrentará a la República Checa, pero sin importar lo que ocurra en el Estadio de la Ciudad de México, el conjunto Azteca ya tiene asegurado el primer lugar de su grupo y disputará el partido de los Dieciseisavos de Final en casa.

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El rival al que podría enfrentar México en Dieciseisavos de Final

La Selección Mexicana espera a su rival de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y con este nuevo formato de 48 equipos avanzan los tres mejores lugares, lo que enfrentará a México con uno de estos equipos.

El rival de México saldrá de los Grupos C, E F, H, I y de momento los calificados son Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde y Senegal, respectivamente.

Será hasta el último día de la Jornada 3 en la que se definan los grupos y los terceros mejores lugares, pero de momento el rival de México en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026 sería Ecuador o Cabo Verde, de acuerdo con la tendencia.

Sin importar quien será el siguiente rival de México en la justa mundialista, el partido de los Dieciseisavos de Final se disputará el próximo 30 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

No te pierdas del partido de México en contra de Chequia este miércoles en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de la Ciudad de México a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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