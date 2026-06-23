Eran rivales a muerte en la Liga BBVA MX y hoy deben dar la cara juntos en el Mundial 2026
Ambos vienen sufriendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y pueden quedar eliminados
Así como la Selección Nacional de México es una de las selecciones clasificadas a 16avos de final por el momento, hay otro equipo que está fracasando en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que no ha tenido los resultados esperados en las primeras dos jornadas. Hay dos jugadores que eran rivales a muerte en la Liga BBVA MX y hoy deben dar la cara juntos.
Mientras un futbolista que no es mexicano agradeció al América y a la Liga MX, hay otros dos jugadores que supieron ser rivales en el futbol mexicano pero ahora necesitan ganar juntos para rescatar a su equipo. Se trata de Sebastián Cáceres y de Maximiliano Araújo, quienes deben levantar a Uruguay en un momento demasiado difícil para el país.
Cáceres juega en el Club América y Maxi Araújo es parte del Sporting Lisboa, pero supo jugar en el Club Puebla. Fueron rivales durísimos, pero ahora juegan juntos en Uruguay y deben rescatar al equipo de Marcelo Bielsa.
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El durísimo momento de Uruguay en el Mundial
A pesar de ser una selección que supo ser campeona del mundo en dos ocasiones, en la actualidad Uruguay no ha sacado buenos resultados en el Mundial. Pues empató 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. De esa manera, debe cerrar el Grupo H contra España, el rival más difícil de todos. Cáceres y Araújo deberán darlo todo para ganar juntos.
El calendario de la selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H
- Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay 2-2 Cabo Verde – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H
- Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 18:00 horas — Grupo H
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