Eran rivales a muerte en la Liga BBVA MX y hoy deben dar la cara juntos en el Mundial 2026

Así como la Selección Nacional de México es una de las selecciones clasificadas a 16avos de final por el momento, hay otro equipo que está fracasando en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que no ha tenido los resultados esperados en las primeras dos jornadas. Hay dos jugadores que eran rivales a muerte en la Liga BBVA MX y hoy deben dar la cara juntos.

Mientras un futbolista que no es mexicano agradeció al América y a la Liga MX, hay otros dos jugadores que supieron ser rivales en el futbol mexicano pero ahora necesitan ganar juntos para rescatar a su equipo. Se trata de Sebastián Cáceres y de Maximiliano Araújo, quienes deben levantar a Uruguay en un momento demasiado difícil para el país.

Cáceres juega en el Club América y Maxi Araújo es parte del Sporting Lisboa, pero supo jugar en el Club Puebla. Fueron rivales durísimos, pero ahora juegan juntos en Uruguay y deben rescatar al equipo de Marcelo Bielsa.

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El durísimo momento de Uruguay en el Mundial

A pesar de ser una selección que supo ser campeona del mundo en dos ocasiones, en la actualidad Uruguay no ha sacado buenos resultados en el Mundial. Pues empató 1-1 con Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. De esa manera, debe cerrar el Grupo H contra España, el rival más difícil de todos. Cáceres y Araújo deberán darlo todo para ganar juntos.

El director técnico de Uruguay reveló que hay dos jugadores que no tienen chance de jugar contra España en el partido más importante de la fase de grupos|Crédito: @Uruguay

El calendario de la selección de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita 1-1 Uruguay – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay 2-2 Cabo Verde – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara (Guadalajara, México) – 18:00 horas — Grupo H

TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

