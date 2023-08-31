Los equipos a los que se enfrentará Santiago Giménez en la Champions League

Este jueves 31 de agosto del 2023, se llevó a cabo el sorteo de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League para quedar definidos los enfrentamientos que tendremos durante todo lo restante del año.

El conjunto del Feyenoord era uno de los que más interés despertaba entre los aficionados por saber los rivales a los que se enfrentaría pues todos querían conocer a qué equipos se mediría el mexicano, Santiago Giménez.

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Para fortuna del conjunto de la Eredivisie, salía como cabeza de serie pues se encontraba en el Bombo 1 gracias a que Manchester City ganó el título de la Premier League y de la Champions League 2023.

Junto al Feyenoord se encontraban como cabezas de serie: Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint Germain (PSG), Benfica y Napoli.

Los rivales de Santiago Giménez en la Champions League

En el sorteo de la Champions League, el conjunto del Feyenoord quedó como cabeza de serie del Grupo E. El primer rival que salió fue el conjunto del Atlético de Madrid, por lo que Santiago jugará contra uno de los equipos que sonaba como posible destino para le mexicano.

El segundo rival es la Lazio y el grupo lo terminó de completar el conjunto del Celtic, de Escocia.

Grupo E: Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic FC.

Desafortunadamente, Santiago Giménez se perderá las dos primeras jornadas pues en el último partido que disputaron en la Europa League, fue expulsado y tendrá que cumplir con su sanción.

¿Cuándo inicia la fase de grupos de la Champions League 2023/24?

La Champions arranca con su primera jornada el 19 y 20 de septiembre de 2023, las fechas de las demás jornadas son:

Jornada 2: 3/4 de octubre de 2023

Jornada 3: 24/25 de octubre de 2023

Jornada 4: 7/8 de noviembre de 2023

Jornada 5: 28/29 de noviembre de 2023

Jornada 6: 12/13 de diciembre de 2023

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