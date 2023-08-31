Barcelona, Madrid, Londres: Los rivales que tendrán los mexicanos en la Champions League

Este jueves 31 de agosto del 2023, se realizó el sorteo de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League de la temporada 2023-2024. Quedaron definidos todos los enfrentamientos que tendremos durante el 2023 y varios jugadores mexicanos tendrán participación.

Los jugadores mexicanos que tendrán minutos en la Champions League son: Santiago Giménez, Jorge Sánchez, Hirving Lozano y Jesús Corona que aún no resuelve su futuro pero podría seguir con el Sevilla.

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Los partidos que tendrán los mexicanos en Champions League

Uno de los jugadores más esperados en la Champions League por los aficionados mexicanos es Santiago Giménez. Para muchos, Santi es el próximo nueve titular de la Selección Mexicana y luego de su desempeño en la Europa League, esperan que en Champions logre consolidarse.

El conjunto del Feyenoord se encuentra en el Grupo E con el Atlético de Madrid, Lazio y Celtic FC. Por lo que tendrá un grupo complicado en el que Santiago puede mostrar su calidad.

De igual forma, con la llegada de Jorge Sánchez al Porto, podrá ser opción para jugar en la Champions League. Los dirigidos por Sérgio Conceição se encuentran en el Grupo H junto a Barcelona, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp. Un grupo en el que pinta como favorito el Barça y Porto podría avanzar en el segundo lugar.

En el caso de Hirving Lozano, aún no termina por definir su futuro. En caso de que se quede con el Napoli, estaría en el Grupo C jugando contra el Real Madrid, Braga y Union Berlin. Pero si se completa su llegada al PSV, jugaría en el Grupo B contra el Sevilla, Arsenal, y Lens.

Por último, en el caso de Jesús ‘Tecatito’ Corona, falta que defina si sigue jugando con el Sevilla. En caso de continuar con el equipo español, jugaría en el Grupo B contra el PSV, Arsenal y Lens.

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