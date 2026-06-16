HORA EXACTA para ver Argentina vs Argelia del Grupo J, debut de Lionel Messi en el Mundial 2026

La espera terminó. Lionel Messi está listo para volver al escenario más grande del futbol mundial. Este martes, Argentina hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Argelia en un partido que marcará el inicio de la defensa del título para la vigente campeona del mundo.

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Aunque Argentina llega como favorita, dentro del plantel nadie se confía. La cicatriz de Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó sorpresivamente ante Arabia Saudita en su primer partido, sigue muy presente. Aquel tropiezo terminó convirtiéndose en una lección que Lionel Scaloni no quiere repetir.

Por eso, el mensaje es claro: salir a imponer condiciones desde el primer minuto.

Con una base muy similar a la selección campeona de 2022, pero con futbolistas más maduros y consolidados en la élite europea, Argentina vuelve a ilusionar. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada llegan en gran nivel para respaldar a Messi en su posible última Copa del Mundo.

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¿A qué hora juega Argentina vs Argelia?

El partido entre Argentina y Argelia, correspondiente al Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este martes 16 de junio desde Kansas City.

Hora del partido:

7:00 PM tiempo del centro de México

La transmisión comenzará a las:

6:50 PM por Azteca 7

6:50 PM por Plataformas digitales de Azteca Deportes

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Messi vs Mahrez: el duelo de figuras

Del otro lado estará una Argelia que llega sin la presión del favoritismo, pero con hambre de sorpresa. Y si algo enseñó este Mundial en apenas unos días, es que los gigantes ya no pueden relajarse.

Los argelinos cuentan con talento suficiente para incomodar, especialmente con Riyad Mahrez, su referente ofensivo y principal generador de peligro. Además, el recuerdo del histórico golpe saudí sobre Argentina hace inevitable pensar que cualquier sorpresa es posible.

Aun así, en el papel, la diferencia de jerarquía favorece claramente a la Albiceleste.