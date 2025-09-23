deportes
Nota

¡DE LOCOS! Superó el récord de su “maestro” en Green Bay, ha sido MVP de la NFL y ahora brilla en su nuevo equipo

El experimentado QB de los Pittsburgh Steelers Aaron Rodgers hizo historia al dar un pase de TD histórico con el cual superó a su ex compañero en Green Bay

Aaron Rodgers
Herminio Fernández
Ritual NFL
Aaron Rodgers alcanzó un nuevo hito en su legendaria carrera al lanzar su pase de touchdown número 509, con lo cual superó a Brett Favre y se convirtió en el cuarto máximo pasador de TD en la historia de la NFL . El pase llegó en la primera mitad del encuentro en que los Pittsburgh Steelers se enfrentaron a los New England Patriots, y con él Rodgers dejó atrás las 508 anotaciones que ostentaba Favre.

¿A quién le lanzó Aaron Rodgers su pase 509 de TD en su carrera?

La jugada que marcó la cifra fue un envío de 12 yardas a DK Metcalf en el segundo cuarto, acción que puso momentáneamente a Pittsburgh en control del marcador. El impacto del hito fue inmediato en la narrativa del partido y en las crónicas deportivas, que resaltaron cómo Rodgers, ahora con más de dos décadas de producción a nivel de élite sigue escalando posiciones entre los mejores pasadores de todos los tiempos.

¿Quiénes tienen más pases de TD en la historia de la NFL?

Con 509 touchdowns de pase, Rodgers queda por detrás únicamente de Tom Brady (649), Drew Brees (571) y Peyton Manning (539), nombres que establecen la cima histórica de la liga y sirven de referencia para medir la magnitud del logro del mariscal. La marca confirma la consistencia y longevidad del veterano, quien ha sumado estas cifras a lo largo de etapas brillantes en Green Bay y etapas posteriores que han seguido alimentando su legado.

Además del valor estadístico, la anotación tuvo peso en el resultado: El ex MVP de la NFL no solo logró el 509, sino que aportó en el desarrollo del triunfo de Pittsburgh, que se impuso 21-14 ante New England en un partido marcado por errores del rival y por la solidez defensiva de los Steelers en momentos clave. Las crónicas del encuentro destacaron que, más allá del hito personal, el veterano conductor del ataque respondió en situaciones decisivas para su equipo.

Aunque todavía hay distancia hacia Peyton Manning y mucho más hasta Drew Brees y Tom Brady, el registro de 509 pases de touchdown es otro escalón que refuerza la carrera de Aaron Rodgers dentro de la NFL. Ahora la mirada estará puesta en si puede seguir sumando y acortar la brecha con los nombres que encabezan la lista histórica.

