Los 5 jugadores mayores de 30 años más caros de la historia; Rodri entra en la lista

El mercado de fichajes europeo sigue dando de qué hablar y esta vez el protagonista es el mediocampista español Rodri, quien deja al Manchester City para convertirse en nuevo jugador del conjunto del Barcelona. Aunque aún falta hacerlo oficial, diversas fuentes aseguran que el acuerdo está cerrado en una cifra de 60 millones de euros más variables, lo que lo convierte en uno de los fichajes más caros de un futbolista mayor de 30 años.

Rodri llega al Barcelona de Hansi Flick como pieza clave para reforzar el mediocampo, aportando experiencia, liderazgo y calidad en la recuperación de balón. Su incorporación responde a la necesidad del club catalán de sumar jerarquía en una zona donde busca equilibrio entre juventud y veteranía.

Rodri: El quinto jugador más caro mayor de 30 años

Con esta operación, Rodri se coloca en el quinto puesto histórico de fichajes más costosos para jugadores mayores de 30 años:

Cristiano Ronaldo (33 años) – del Real Madrid a Juventus por 117 millones de euros. Harry Kane (30 años) – del Tottenham al Bayern Múnich por 95 millones. Neymar (31 años) – del PSG al Al-Hilal por 90 millones. Casemiro (30 años) – del Real Madrid al Manchester United por 70 millones. Rodri (30 años) – del Manchester City al Barcelona por 60 millones + variables.

(Cifras de Transfermarkt)

Barcelona se ha caracterizado en contratar jugadores que se encuentran en los treintas ya que Miralem Pjanic y Robert Lewandoski llegaron al club culé por 60 y 45 millones respectivamente para ubicarse en la lista en la sexta y séptima posición.

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¿Qué espera Barcelona con la llegada de Rodri?

El fichaje de Rodri representa un golpe de autoridad del Barcelona en el mercado. A sus 30 años, el mediocampista español aporta experiencia internacional y un palmarés que incluye ser campeón del mundo con la Selección de España, títulos de Premier League y Champions League con el Manchester City. Su llegada busca dar estabilidad a un equipo que aspira a recuperar protagonismo en los torneos europeos y consolidarse en LaLiga.

