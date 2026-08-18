OFICIAL: Rodri ya es blaugrana: Barcelona anuncia su fichaje estrella
El equipo del Barcelona hace oficial en sus redes sociales el fichaje de Rodri, mediocampista español y capitán de la selección campeona del mundo en 2026
El equipo del Barcelona hizo oficial en sus redes sociales el fichaje de Rodri, mediocampista español y capitán de la selección campeona del mundo en 2026. Tras siete temporadas en el Manchester City, donde ganó múltiples títulos y se consolidó como uno de los mejores del planeta, el jugador llega al Camp Nou para reforzar el mediocampo blaugrana para esta y las próximas temporadas.
Barcelona confirmó en sus plataformas digitales la incorporación de Rodrigo Hernández Cascante “Rodri”, quien firmará contrato hasta 2030. La operación se cerró en torno a 60 millones de euros fijos más variables, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del mercado de verano.
¿Cuáles fueron los números de Rodri con el Manchester City?
- Partidos disputados: 298 en todas las competiciones oficiales.
- Goles: 28.
- Asistencias: 32.
- Títulos conquistados:
- 4 Premier League.
- 2 FA Cup.
- 3 League Cup.
- 1 Champions League (2023, donde anotó el gol decisivo ante el Inter).
- Mundial de Clubes y Community Shield.
Rodri también ganó el Balón de Oro en el 2024 y fue pieza clave en el esquema de Pep Guardiola, convirtiéndose en el mediocentro organizador del equipo y en el motor de la etapa más exitosa de los “Citizens”.
Con la selección española ha ganado lo siguiente:
- Campeón de la Eurocopa 2024 en Alemania.
- Campeón del Mundial 2026 en Norteamérica, siendo capitán y elegido Balón de Oro del torneo.
The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026
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¿Cuál será el impacto de Rodri en el Barcelona?
La llegada de Rodri responde a la necesidad del club de reforzar su mediocampo tras la lesión de Frenkie de Jong. Su experiencia internacional y su capacidad para controlar el ritmo de los partidos lo convierten en un fichaje estratégico. Además, su liderazgo y palmarés lo posicionan como referente inmediato en un equipo que busca recuperar protagonismo en Europa, llámese ganar la Champions League.