OFICIAL: Rodri ya es blaugrana: Barcelona anuncia su fichaje estrella

El equipo del Barcelona hizo oficial en sus redes sociales el fichaje de Rodri, mediocampista español y capitán de la selección campeona del mundo en 2026. Tras siete temporadas en el Manchester City, donde ganó múltiples títulos y se consolidó como uno de los mejores del planeta, el jugador llega al Camp Nou para reforzar el mediocampo blaugrana para esta y las próximas temporadas.

Barcelona confirmó en sus plataformas digitales la incorporación de Rodrigo Hernández Cascante “Rodri”, quien firmará contrato hasta 2030. La operación se cerró en torno a 60 millones de euros fijos más variables, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del mercado de verano.

¿Cuáles fueron los números de Rodri con el Manchester City?

Partidos disputados: 298 en todas las competiciones oficiales.

298 en todas las competiciones oficiales. Goles: 28.

28. Asistencias: 32.

32. Títulos conquistados:

4 Premier League. 2 FA Cup. 3 League Cup. 1 Champions League (2023, donde anotó el gol decisivo ante el Inter). Mundial de Clubes y Community Shield.



Rodri también ganó el Balón de Oro en el 2024 y fue pieza clave en el esquema de Pep Guardiola, convirtiéndose en el mediocentro organizador del equipo y en el motor de la etapa más exitosa de los “Citizens”.

Con la selección española ha ganado lo siguiente:



Campeón de la Eurocopa 2024 en Alemania.

en Alemania. Campeón del Mundial 2026 en Norteamérica, siendo capitán y elegido Balón de Oro del torneo.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

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¿Cuál será el impacto de Rodri en el Barcelona?

La llegada de Rodri responde a la necesidad del club de reforzar su mediocampo tras la lesión de Frenkie de Jong. Su experiencia internacional y su capacidad para controlar el ritmo de los partidos lo convierten en un fichaje estratégico. Además, su liderazgo y palmarés lo posicionan como referente inmediato en un equipo que busca recuperar protagonismo en Europa, llámese ganar la Champions League.

