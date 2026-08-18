ÚLTIMO MOMENTO: Santiago Giménez acuerda con GIGANTE de Europa

Santiago Gimenez está muy cerca de las filas del Oporto de la Liga NOS, el ariete mexicano habría llegado a un acuerdo total con los Dragones y sólo faltaría ponerse de acuerdo con el AC Milán en el termino de la cesión. Se habla de un préstamo por una temporada a cambio de uno y medio millón de euros.

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De acuerdo con la información del periodista Matteo Moratto, la oferta formal se presentará en las siguientes horas: ''Santiago Giménez al Oporto: el acuerdo está a punto de cerrarse. Los términos ya se han pactado verbalmente, pero en las próximas horas el club portugués presentará la oferta por escrito —ya comunicada al Milan— para una cesión con opción de compra. El delantero ya ha alcanzado un acuerdo económico con el Oporto.'', escribió en su cuenta personal.

Acuerdo con el AC Milan hasta 2029

El canterano del Cruz Azul firmó un vínculo con el cuadro italiano hasta verano de 2029, por lo que tendremos que ver si la cesión tiene opción de compra para el Porto. En caso de no ser así, Gimenez tendrá que volverar a la entidad rossonera en 2027 y ver si se queda en el club, llega una oferta o vuelve a salir en cesión.

Finalmente, tendríamos que ver una oferta cercana a los 18 millones de euros (valuación de Transfermarkt) por parte de cualquier club si se quieren hacer de la carta del mexicano. Cabe recordar que, el AC Milan puso 30 mde sobre la mesa en 2025 cuando lo compró al Feyenoord de Rotterdam.