¿Se pierde el Mundial? La lesión de Rodrigo Huescas que sacude a México

La Selección Mexicana encendió todas las alarmas: Rodrigo Huescas podría perderse el Mundial de 2026 tras lesionarse en la Champions League con el FC Copenhague. El joven futbolista, que atraviesa una de las mejores etapas de su carrera, salió entre lágrimas del partido ante el Qarabağ, y las primeras palabras de su entrenador no invitan al optimismo.

Te puede interesar: Probablemente sea una lesión a largo plazo: entrenador de Rodrigo Huescas en Copenhague sobre la lesión del mexicano en Champions Leagu e

Al término del encuentro, el DT del Copenhague, Jacob Neestrup, confirmó que la lesión de Huescas es “seria y de largo plazo”. Sus declaraciones reflejan no solo preocupación deportiva, sino también tristeza por un jugador que estaba brillando en Europa:

“Desafortunadamente, probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él si es lo que tememos. Está teniendo una gran temporada y también tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene”, expresó.

Acá el momento en que Rodrigo Huescas se lesionó en Champions League. Todo se resume a la rodilla derecha del futbolista mexicano, ahí fue el golpe y ahí cayó todo el peso del jugador. pic.twitter.com/9VOhKzfxpn — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 1, 2025

El estratega incluso admitió que el golpe emocional fue mayor que la derrota sufrida en Champions:

“Me entristece incluso más que la derrota, porque Huescas se ha integrado como un jugador fuerte del club. Y hay una Copa del Mundo esperando a un mexicano que debería jugarla en Estados Unidos y México. Estoy vacío”.

Te puede interesar: El FUERTE golpe en la rodilla que obligó a Huescas salir del partido de Champions entre gestos de DOLOR (VIDEO)

¿Huescas se queda sin Mundial 2026?

La incógnita es inevitable: ¿llegará Rodrigo Huescas a tiempo para el Mundial? El jugador se había convertido en uno de los nombres recurrentes en las convocatorias de Javier Aguirre, consolidándose como una pieza de presente y futuro en la Selección Mexicana.

Por ahora, se esperan los estudios médicos que determinen el tiempo de baja, pero todo apunta a que el futbolista podría perderse gran parte de la temporada en Europa, un escenario que complica seriamente su participación en el Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La afición mexicana, ilusionada con ver al lateral en la máxima vitrina del fútbol, deberá ahora esperar un milagro de los tiempos de recuperación para que no se apague un sueño que parecía destinado a cumplirse.