Nota

¡NO ES BROMA! Roger Federer VUELVE a competir con los deportista con más dinero en la historia

El ex tenista suizo Roger Federer, entró a un grupo selecto de deportistas, el cual está conformado por solo siete atletas; los más multimillonarios

Roger Federer anuncia su retiro a los 41 años de edad
Herminio Fernández
Otros Deportes
Roger Federer se convirtió oficialmente en el séptimo deportista en alcanzar el estatus de multimillonario, es decir, superar la barrera de los 1.000 millones de dólares según la estimación publicada por Forbes, que sitúa su patrimonio en torno a los 1.100 millones de dólares. Esta cifra consolida la transición del suizo de icono deportivo a empresario y figura global del negocio deportivo.

La mayor parte de la fortuna de Federer no proviene únicamente de sus ganancias en torneos, sino de una estrategia sostenida en patrocinios y en inversiones empresariales. Forbes y otras coberturas señalan como factor decisivo su participación minoritaria en la marca suiza de calzado y ropa deportiva On, además de contratos a largo plazo con multinacionales y acuerdos de imagen que han mantenido elevados ingresos aun después de su retiro competitivo en 2022.

¿Quiénes son los otros deportistas multimillonarios?

Con su ingreso al club del “billón”, Federer se suma a una lista muy reducida de deportistas multimillonarios: nombres como Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Magic Johnson, Junior Bridgeman e Ion Țiriac aparecen en esa nómina, lo que subraya cuán excepcional es alcanzar esta cota en el mundo del deporte. En ese sentido, Federer se convierte en el segundo tenista de la historia en lograrlo, junto a Țiriac.

El hito tiene varias lecturas: económica, por la validación de la longevidad de sus contratos y la rentabilidad de sus inversiones; y simbólica, porque refuerza la narrativa de que las carreras deportivas modernas pueden convertirse en plataformas para construir imperios empresariales. Para Federer, el logro pone en evidencia la combinación entre marca personal, selección de asociaciones comerciales y timing inversor.

Federer, historia en todos los sentidos

Aunque el cálculo de patrimonio siempre está sujeto a estimaciones y ajustes, la certificación por parte de Forbes y la amplia cobertura mediática marcan un antes y un después en la valoración pública de la figura de Federer: de campeón con 20 Grand Slams a referente empresarial capaz de entrar en un club extremadamente selecto dentro del deporte mundial.

