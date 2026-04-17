Roland Garros sube 9.5% la bolsa de premios; esto ganará el campeón en 2026

Roland Garros ha sido por años uno de los torneos más prestigiosos del circuito profesional, pero ahora ha sorprendido a los jugadores y aficionados, al confirmar que va a tener un aumento significativo en su bolsa de premios para su edición 2026.

Nuevamente, el torneo de tenis parisino va a subir sus primas económicas, lo que va a ser un incentivo importante para las figuras ya consagradas en el ambiente profesional, como para los jóvenes que todavía están buscando hacerse de un nombre en el deporte.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Roland Garros sube de forma importante su bolsa de premios

De forma oficial, la organización ha confirmado que el aumento en la bolsa de premios de Roland Garros, va a subir un 9.5%, por lo que va a llegar a la cantidad de 61.7 millones de euros, por lo que el Grand Slam de París, será uno de los torneos más atractivos del calendario en la parte económica, sin hacer menos el tema deportivo por el que ha destacado durante años.

Tras el aumento en la bolsa de premios, los campeones en la modalidad individual, van a recibir en la edición 2026, la cantidad de 2.8 millones de euros cada uno, lo que significa un incremento de 300 mil euros con respecto al torneo pasado.

Sin embargo, los aumentos también se van a hacer presentes en las primeras rondas, donde el incremento será de 11.11%, esto con la finalidad de apoyar a los jóvenes talentos que buscan ganarse un lugar, según explicó la directora del torneo, Amélie Mauresmo.

El simple hecho de participar, va a ser premiado con 87 mil euros, suma que se incrementa a 130 mil euros en la segunda ronda y a 187 mil en la tercera. Para los octavos de final, el premio será de 285 mil euros.

En la etapa de cuartos de final, el premio será de 470 mil euros, mientras que en semifinales, va a llegar a los 750 mil euros, cifra que se va a duplicar para los finalistas de Roland Garros. En este esquema, se premia el desempeño en cada una de las etapas de las competencias.

