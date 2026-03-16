CONFIRMADO: Nuevo estadio de equipo de la capital tendrá más asientos que el de Chivas y Rayados de Monterrey

Un paso histórico hacia el futuro con la aprobación definitiva de su nuevo estadio, un proyecto que marcará un antes y un después en la vida del club AS Roma. Con capacidad para 60.605 espectadores, el recinto superará en tamaño a algunos de los estadios más modernos del mundo, incluyendo a México, como el Estadio Akron (50 mil) y el Estadio BBVA (53.500), convirtiéndose en uno de los escenarios más imponentes de Europa.

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El nuevo estadio, que se levantará en la zona de Pietralata, contará con una tribuna de 23.000 asientos, una de las más grandes del continente, y un museo de 1,600 metros cuadrados dedicado a la historia del club. Además, incluirá dos parques con espacios públicos multiusos, reforzando la idea de que será un recinto “para disfrutar durante todo el año”, según destacó el alcalde de la capital italiana.

¿Cuál será la inversión total del estadio de la Roma?

La inversión total será de 1,470 millones de euros, de los cuales casi 670 millones se destinarán directamente a la construcción del estadio. El resto cubrirá obras de infraestructura y costes asociados. Los propietarios estadounidenses, la familia Friedkin, han apostado fuerte por este proyecto, que busca consolidar a la Roma como un club de élite en todos los aspectos.

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¿Cuándo iniciará la construcción del estadio de la Roma?

El objetivo es colocar la primera piedra el próximo año, coincidiendo con las celebraciones del centenario del club. La Roma espera que el nuevo estadio sea incluido en la lista de candidatos para albergar partidos de la Eurocopa 2032, lo que reforzaría su relevancia internacional y su papel dentro del futbol europeo.

Más allá de lo deportivo, el estadio Pietralata será un espacio de convivencia y cultura. La combinación de futbol de primer nivel con zonas verdes y espacios públicos lo convierte en un proyecto integral que beneficiará tanto a los aficionados como a la comunidad.

