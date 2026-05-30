Ronwen Williams: el portero de Sudáfrica nominado al Yashin y su secreto para detener a México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará con el duelo inaugural entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica, un hecho similar al que ocurrió en el Mundial 2010 en territorio sudafricano y que se llevará a cabo el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

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Ante esta situación, no está de más hablar de Ronwen Williams, portero de 32 años de edad que se perfila para ser el guardameta titular de la Selección de Sudáfrica y que llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de haber sido nominado al premio Yashin por su actuación en el campo.

¿Cómo fue que Ronwen WIlliams fue nominado al Premio Yashin?

Lo primero a tener en cuenta es que Ronwen Williams grabó por siempre su nombre en el libro de historia del combinado africano, pues se convirtió en el primer portero de un club africano en ser nominado al Premio Yashin gracias a su actuación con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

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Vale decir que esta nominación llegó gracias a las actuaciones que tuvo con su club durante la temporada 2024, así como la participación que tuvo en la Copa Africana de Naciones. Ante ello, Williams tuvo la dicha de quedar noveno en las votaciones de un premio que galardona al mejor cancerbero del año.

Entre las razones por las cuales fue nominado al premio Yashin destaca haber sido el mejor portero de la Copa Africana de Naciones y quedar en el tercer lugar con Sudáfrica, así como por haber detenido cuatro de los últimos cinco penales que tuvo frente al combinado de Cabo Verde; además, fue campeón de la Liga Nacional, así como de la African Football League con el Mamelodi.

¿A qué rivales enfrentará Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Sudáfrica forma parte del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde también aparecen escuadras como México, Corea del Sur y República Checa. Después de medirse al cuadro nacional, los sudafricanos se enfrentarán a Chequia para cerrar la fase de grupos ante los surcoreanos.