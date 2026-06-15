CONFIRMADO: Santiago Gimenez ya tiene nuevo director técnico en el AC Milan, ¿Cuál será el futuro del mexicano?

Una noticia que impacta directamente en el futuro del delantero mexicano Santiago Gimenez, el estratega portugués Rúben Amorim ha roto las quinielas al convertirse en el nuevo timonel del AC Milan, solo falta que el conjunto italiano lo haga oficial.

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Amorim, de 41 años, ha firmado un contrato que lo vinculará al club del AC Milan por las próximas dos temporadas, con opción a una más. Lo sorprendente del movimiento radica en que el timonel lusitano tenía planeado tomarse un año sabático tras cerrar su ciclo con el Manchester United; sin embargo, el magnetismo, la historia y el proyecto del siete veces campeón de Europa resultaron irresistibles para él.

¿Cuáles es el contrato millonario y los objetivos de Amorim con el AC Milan?

De acuerdo con diversos medios del Viejo Continente, el exentrenador del Sporting de Lisboa percibirá un salario anual de 3,5 millones de euros por temporada. A esta cifra se le sumarán atractivas primas económicas sujetas a la consecución de títulos y, de manera prioritaria, a devolver al club a los primeros planos continentales.

El principal mandato para Amorim será clasificar al AC Milan a la UEFA Champions League, un objetivo primordial que se le ha resistido al gigante italiano durante los últimos dos años.

|Instagram: Rúben Amorim / PNG

¿Quién es Rúben Amorim? El perfil del nuevo técnico de Santiago Gimenez?

Nacido en Lisboa en 1985, Rúben Amorim tuvo una destacada carrera como mediocampista (principalmente en el Benfica) antes de dar el salto a los banquillos, donde rápidamente se consolidó como una de las mentes tácticas más brillantes y codiciadas de Europa gracias a su característico sistema de juego dinámico y gran manejo de vestuario.

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A sus 41 años, cuenta con un respetable historial tras haber dirigido a los siguientes equipos:

Casa Pia (2018-2019): Su primera experiencia en los banquillos del futbol profesional luso.

Su primera experiencia en los banquillos del futbol profesional luso. Braga "B" y Braga (2019-2020): Tras un breve paso por la filial, asumió el primer equipo y sorprendió a todos al conquistar la Copa de la Liga de Portugal.

Tras un breve paso por la filial, asumió el primer equipo y sorprendió a todos al conquistar la Copa de la Liga de Portugal. Sporting de Lisboa (2020-2024): Su época dorada. Rompió una sequía de 19 años sin títulos de liga para los "Leones" y ganó múltiples campeonatos locales, ganándose el respeto internacional.

Su época dorada. Rompió una sequía de 19 años sin títulos de liga para los "Leones" y ganó múltiples campeonatos locales, ganándose el respeto internacional. Manchester United (2024-2026): Su primera aventura en la exigente Premier League de Inglaterra, donde disputó torneos de alto calibre antes de finalizar su ciclo.

Con este nombramiento, Santiago Gimenez se pondrá bajo las órdenes de un técnico especialista en potenciar planteles competitivos y hambrientos de gloria.

