Fue ídolo en América, pero lo inhabilitaron por una jugada similar a la de Mier y Carrasquilla

El fin de semana pasado, durante la victoria de Pumas sobre Cruz Azul por 3-2, Adalberto Carrasquilla ejecutó una dura entrada a Kevin Mier que, a la postre, derivó en una posible fractura de tibia para el portero colombiano, el cual se perderá la Liguilla y la Copa Intercontinental con el club celeste.

Tal situación ha hecho que Cruz Azul analice seriamente la posibilidad de pedir la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla mientras Kevin Mier continúa con su proceso de rehabilitación. En ese sentido, Rubens Sambueza recuerda un episodio similar que vivió en donde él sí sufrió una sanción.

¿A Sambueza lo inhabilitaron por una situación similar a la de Carrasquilla?

Durante una charla que tuvo con el medio FOX, Rubens Sambueza recordó la vez en que a él sí lo inhabilitaron debido a una jugada que tuvo con El Conejo Brizuela cuando ambos se enfrentaron en un duelo entre Toluca y Chivas, esto cuando el argentino formaba parte de los Diablos Rojos.

El ídolo del América recordó que se perdió varios partidos luego de “meterle el pie” y llevarse a Isaac Brizuela en el duelo entre choriceros y rojiblancos, mismo en el cual vio la tarjeta roja luego de provocarle un esguince de tercer grado a su rival, así como una fractura lineal del peroné.

Tal agravante podría ser un punto de partida para analizar qué podría ocurrir con la posible sanción para Adalberto Carrasquilla en caso de que Cruz Azul sí busque su inhabilitación. Y es que, si esta se concede, es muy probable que el panameño se pierda el Play-In y la Liguilla con Pumas.

¿Cuántos partidos se perderá Kevin Mier con Cruz Azul?

Si se confirma la fractura de tibia de la que se ha hablado recientemente, lo más seguro es que Kevin Mier esté fuera de las canchas alrededor de tres meses, por lo que volvería a jugar con Cruz Azul y la Selección de Colombia hasta el año 2026 y a unos meses para la Copa del Mundo.