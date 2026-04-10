Tras rumores de crisis con Larcamón y previo a Clásico Joven, jugadores de Cruz Azul lanzan DURAS palabras

Cruz Azul acumula tres partidos sin ganar en el Clausura 2026 y su siguiente compromiso es ante el Club América en una nueva edición del Clásico Joven, por lo que el regreso a la senda del triunfo es de vital importancia para los Cementeros, especialmente de cara al cierre de la Liga BBVA MX.

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Los jugadores de Cruz Azul, a muerte con Nicolás Larcamón

Erik Lira habló ante los medios previo al Clásico Joven y destacó el compromiso de los jugadores de Cruz Azul con Nicolás Larcamón, a pesar de la crisis de resultados por la que atraviesa el conjunto de La Máquina.

"(Estamos) a muerte con Larcamón. ¿Por qué? Porque desde el día uno estamos con él y Cruz Azul es tan grande que siempre buscan cómo desestabilizarnos y eso habla de que es un equipo grande, en el cual hay exigencia y los primeros en saberlo somos nosotros", declaró Lira.

"Sabemos la exigencia y que lo único que hay afuera es más grande que cualquier otra cosa. Entonces eso nos asocia a nosotros a cerrar filas, a estar mentalizados en lo nuestro", agregó.

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Además de los tres duelos sin victoria en el Clausura 2026, Cruz Azul también suma dos sin ganar en la Copa de Campeones de la Concacaf para una racha de cinco juegos sin triunfo, por lo que espera volver a sumar de a tres puntos ante su odiado rival que tampoco atraviesa por un buen momento.

"Donde hay que demostrar es ahora, donde por ahí ustedes creo que nos tienen como en un mal momento, pero no estamos en un mal momento, por qué es un mal momento si vamos en segundo lugar, estamos en cuartos de final (de Concachampions); y ahora nos enfrentamos a un momento complicado, sí, pero estoy convencido de que podemos dar la vuelta si bien estamos al caer en por ciento todos y eso depende solamente de nosotros", señaló Lira.

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