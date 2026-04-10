Mexicano se rompe de nuevo y su DT lo descarta previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™; “No creo que lo volvamos a ver”

Malas noticias para la Selección Mexicana. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un jugador que milita en Europa ha vuelto a presentar molestias y el entrenador de su equipo lo ha descartado para el resto de la Temporada 2025/26.

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El zaguero, Julián Araujo, quien milita en el Celtic de Escocia, se ha lesionado y de acuerdo a Martin O'Neill, su estratega, el mexicano queda descartado para el certamen del verano.

"Julián se volvió a lesionar en Bournemouth, así que es un duro golpe. Nos hemos enterado hoy, así que no creo que lo veamos en lo que queda de temporada. No sé qué implicaciones tendrá esto para sus aspiraciones en el Mundial, pero desde luego, para nosotros no creo que volvamos a verlo si se trata de la misma lesión”, dijo el DT en conferencia de prensa con el cuadro de Escocia.

Estadísticas de Julián Araujo

Desde su llegada al Celtic proveniente del AFC Bournemouth, Julián Araujo ha tenido actividad en 13 partidos y ha podido marcar un gol. Con la Selección Mexicana, el futbolista de 24 años de edad tiene registro de 16 partidos disputados y no es convocado desde la Copa Oro de 2025.

En la presente campaña de la Scottish Premiership, el Celtic FC marcha en el tercer puesto de la clasificación con un registro de 64 puntos, ubicándose por debajo de Hearts y Rangers, primer y segundo lugar respectivamente.

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