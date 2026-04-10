Dejó Chivas por 11 millones de euros y sufrió una humillación en Europa
El CD Guadalajara lo vendió por una fortuna pero su actualidad no es la mejor
Mientras que Chivas está preparando a la Hormiga González para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un ex jugador del CD Guadalajara acaba de vivir una humillación en Europa. En el “Rebaño Sagrado” todos lo recuerdan por los títulos que ganó con la escuadra tapatía y porque fue vendido por casi 11 millones de euros. Nada de eso lo salvó de la humillación.
Así como muchos se preocupan por cómo llegará Chivas a la Liguilla, hay un ex futbolista de la institución tapatía que recibió un duro revés en Europa. Pues el AEK Atenas de Orbelín Pineda perdió 3-0 ante el Rayo Vallecano en España, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League. Todo indica que una remontada en Grecia sería casi imposible.
Orbelín Pineda disputó los 90 minutos en el juego entre el conjunto de la capital griega y su par de España en el Estadio de Vallecas. Por todo esto, la humillación a nivel internacional parece difícil de revertir para el equipo del centrocampista de 30 años. Esto sorprende, puesto que en Grecia ocupan habitualmente los primeros puestos y este año no es la excepción.
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Los números de Orbelín Pineda en Chivas de Guadalajara
De acuerdo a los informes de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Orbelín Pineda en Chivas de Guadalajara fueron los siguientes:
- Partidos jugados: 128
- Encuentros como titular: 109
- Goles convertidos: 10
- Asistencias aportadas: 4
- Tarjetas recibidas: 14 amarillas y una roja
- Títulos: 4 (Liga MX Clausura 2017, Copa MX Clausura 2017, Concachampions 2018 y Campeón de Campeones 2016)
Cabe destacar que luego de su éxito en Chivas (que lo adquirió por 5.5 Md€), Cruz Azul lo compró por casi 11 millones de euros y jugó por 3 años allí (112 partidos, 13 goles, 14 asistencias y 3 títulos). Luego se marchó gratis a Europa, precisamente al Celta de España, según Transfermarkt. El AEK Atenas lo compró en 6.5 Md€.
Los números de Orbelín Pineda en AEK Atenas
- 168 partidos jugados
- 133 encuentros como titular
- 19 goles
- 14 asistencias
- 2 títulos.