La “Batalla de los Sexos": Sabalenka vs. Kyrgios ya tiene fecha

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios están listos para dar show en una nueva edición de la "Batalla de los Sexos". Se dará el próximo 28 de diciembre en Dubái, según anunciaron los organizadores del evento.

Polémica en puerta

La jugadora bielorrusa viene de protagonizar un tenso momento en las WTA Finals ante Jessica Pegula, cuando aceptó su mal comportamiento y se disculpó con Anton Dubrov, su actual entrenador.

"Siempre es muy atractivo enfrentarme a ella, es una jugadora que siempre me empuja al siguiente nivel, me lleva al límite. Hoy por momentos hemos rozado un tenis incomprensible, un nivel altísimo por ambas partes. Me vienen a la mente ciertos puntos del primer set y, sinceramente, no sé ni cómo definirlos. Luego, en el segundo set, ha sido capaz de sacar su mejor versión, ahí no he podido hacer mucho, solo buscaba permanecer en la batalla y ser más agresiva, presionarla con cada golpe", explica la número uno del mundo tras el duelo ante la jugadora estadounidense.

Por otro lado, Nick aseguró que se encuentra muy emocionado por lo que será uno de los duelos más mediáticos del año en el tenis mundial.

"Tiene una gran personalidad y es una magnífica tenística. Me hace gracia que, realmente, ella piensa que puede ganar. ¿De verdad crees que me puede ganar? No lo va a hacer. ¿En serio piensas que voy a tener que jugar al 100%? Intentaré estar concentrado porque represento a los hombres, creo que ganaré 6-2", dijo el tenista australiano previo a lo que será este evento.

Un duelo crucial

Aryna Sabalenka juega este jueves ante la tenista estadounidense Coco Gauff, un partido correspondiente a la fase de grupos de las WTA Finals.

En otro de los encuentros de las WTA Finals, Coco Gauff superó a la italiana Jasmine Paolini por 6-3 y 6-2, la actual número 3 del mundo es la defensora del título. Aryna Sabalenka juega este jueves ante la tenista estadounidense.

