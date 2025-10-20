deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Estos son los partidos que le restan a la Selección Mexicana en 2025; fechas y rivales

La Selección Mexicana todavía tendrá que disputar varios encuentros amistosos antes de que termine el 2025. ¿Contra quiénes y cuándo serán estos juegos?

partidos-seleccion-mexicana-2025-fecha-rivales.jpg
X: Selección Mexicana
Alan Chávez - Marktube
Selección Azteca
La última Fecha FIFA trajo consigo más dudas que certezas para la Selección Mexicana , misma que no pudo conseguir la victoria luego de caer por goleada ante Colombia e igualar frente al combinado de Ecuador. Ahora bien, ¿cuántos juegos le restan al Tri antes de que termine el año?

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

La Copa del Mundo 2026 se acerca con peligrosidad, por la que la Selección Mexicana y el Vasco Aguirre, al no haber disputado eliminatorias, han conseguido rivales bastante llamativos para seguir preparando su cuadro inicial de cara a este evento, a llevarse a cabo a mediados del año que viene.

¿Cuántos partidos le quedan a la Selección Mexicana en 2025?

Después de lo vivido ante Colombia y Ecuador, debes saber que, con una Fecha FIFA aún por disputarse en noviembre, a la Selección Mexicana le faltan dos partidos más antes de cerrar su participación en el año 2025, mismos que serán contra rivales que ya lograron su boleto al Mundial 2026.

El sábado 15 de noviembre la Selección Mexicana regresará a la Comarca Lagunera para medirse al combinado de Uruguay, esto dentro del Territorio Santos Modelo. El próximo y último duelo del Tri será el martes 18 cuando se enfrenten a Paraguay, esto en partido programado en San Antonio, Texas.

¿México será cabeza de grupo en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana será, junto a Estados Unidos y Canadá, cabezas de grupo para la Copa del Mundo 2026. Esto no se debe a su posición en el ranking de la FIFA, sino al hecho de ser los anfitriones del torneo, situación que les da por defecto esta posibilidad en la primera ronda del Mundial.

¿Javier Aguirre ya tiene un cuadro estelar para su debut en el Mundial?

La respuesta es no. Y es que, con lo sucedido en la pasada Fecha FIFA, tal parece que el entrenador se quedó con más dudas, aunque todo haría indicar que la base, con jugadores como Malagón, Montes, Vásquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez , está decantada a menos que ocurra algo extraordinario en estos meses.

¿Dónde ver los próximos juegos de la Selección Mexicana?

Recuerda que todo lo relacionado con el combinado tricolor se podrá disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes, así como de nuestra página oficial y el minuto a minuto en nuestras redes sociales.

México en el Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
Alan Chávez - Marktube

