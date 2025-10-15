Los jugadores que estarían borrados por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre tuvo dos juegos muyu exigentes en la última Fecha FIFA enfrentándose a Colombia y Ecuador, partidos en los que habría podido ver lo suficiente a sus convocados y tres de estos estarían siendo borrados rumbo al Mundial del 2026 que está a nueve meses de arrancar en el Estadio Azteca.

Una goleada por 4-0 ante los colombianos que dejó muchos comentarios de Javier Aguirre tildando a algunos de sus jugadores de falta de espíritu de competencia, y luego un empate a un gol en contra de Ecuador, Aguirre probó jugadores, estrategias y se limitó solamente a usar tres futbolistas.

¿Acevedo, Juárez y Álvarez, son borrados en la Selección Mexicana?

Javier Aguirre dejó sin minutos en los dos partidos recientes a Carlos Acevedo, portero de Santos y quien podría estar atrás en la competencia por los tres porteros que se llevaría el timonel al Mundial. El primer juego fue para Malagón y dos goles tal vez pudieron ser evitados por malas salidas.

Para enfrentar a Ecuador, Rangel fue el elegido y recibió un gol de penal, al tener una salida temeraria.

Aguirre no se planteó por ahora usar a Acevedo, aunque seguramente seguirá en el tintero, pero al no tener minutos surge la interrogante si podría tenerlo borrado, pues ese tercer lugar podría ser para Guillermo Ochoa o buscar una sorpresa más al arco.

Ramón Juárez es otro de los elementos que no tuvo participación y ahí la competencia es altamente cerrada pues aparece Johan Vásques que parece estar dentro de la lista final y compartiría la zaga con Montes.

@kevinalvarez Kevin Álvarez es uno de los jugadores más criticados por la afición

Finalmente, Kevin Álvarez también jugador del América parece haber bajado su rendimiento. Aguirre no lo consideró pese a tener oportunidad con bastantes cambios y al día de hoy parece que podría quedarse fuera de la lista definitiva que sería presentado en la primavera del 2026.

Al haber muchos meses por delante y como el propio Aguirre mencionó, puede haber cambios, el futbol es cambiante y volatil por lo que la lista para la Copa del Mundo no estaría concreta.