Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Los jugadores que estarían borrados por Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Javier Aguirre tuvo dos partidos muy serios como entrenador de la Selección Mexicana, enfrentando a Colombia y Ecuador; tres jugadores no vieron minutos y parece que se alejan del Mundial del 2026.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre tuvo dos juegos muyu exigentes en la última Fecha FIFA enfrentándose a Colombia y Ecuador, partidos en los que habría podido ver lo suficiente a sus convocados y tres de estos estarían siendo borrados rumbo al Mundial del 2026 que está a nueve meses de arrancar en el Estadio Azteca.

Una goleada por 4-0 ante los colombianos que dejó muchos comentarios de Javier Aguirre tildando a algunos de sus jugadores de falta de espíritu de competencia, y luego un empate a un gol en contra de Ecuador, Aguirre probó jugadores, estrategias y se limitó solamente a usar tres futbolistas.

Te podría interesar: REVIVE los mejores momentos del partido México vs Colombia

¿Acevedo, Juárez y Álvarez, son borrados en la Selección Mexicana?

Javier Aguirre dejó sin minutos en los dos partidos recientes a Carlos Acevedo, portero de Santos y quien podría estar atrás en la competencia por los tres porteros que se llevaría el timonel al Mundial. El primer juego fue para Malagón y dos goles tal vez pudieron ser evitados por malas salidas.

Para enfrentar a Ecuador, Rangel fue el elegido y recibió un gol de penal, al tener una salida temeraria.

Aguirre no se planteó por ahora usar a Acevedo, aunque seguramente seguirá en el tintero, pero al no tener minutos surge la interrogante si podría tenerlo borrado, pues ese tercer lugar podría ser para Guillermo Ochoa o buscar una sorpresa más al arco.

Te podría interesar: Memo Ochoa recibe rechazo de la afición mexicana ¡No lo ven en el Mundial!

Carlos Acevedo, portero de la Selección Mexicana

Ramón Juárez es otro de los elementos que no tuvo participación y ahí la competencia es altamente cerrada pues aparece Johan Vásques que parece estar dentro de la lista final y compartiría la zaga con Montes.

Kevin Álvarez
@kevinalvarez
Kevin Álvarez es uno de los jugadores más criticados por la afición

Finalmente, Kevin Álvarez también jugador del América parece haber bajado su rendimiento. Aguirre no lo consideró pese a tener oportunidad con bastantes cambios y al día de hoy parece que podría quedarse fuera de la lista definitiva que sería presentado en la primavera del 2026.

Al haber muchos meses por delante y como el propio Aguirre mencionó, puede haber cambios, el futbol es cambiante y volatil por lo que la lista para la Copa del Mundo no estaría concreta.

Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

