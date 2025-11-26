ÚLTIMA HORA: Estrella del América es BAJA ante Rayados de Monterrey en la Liguilla del Apertura 2025

Diferentes medios han informado en sus redes sociales que el conjunto del América tendría la baja de Allan Saint-Maximin para el partido de ida de los Cuartos de Final del Aperttura 2025 de la Liga BBVA MX.

Allan Saint-Maximin se habría enfermado, el delantero tendría gripe y fiebre lo que le habría impedido hacer el viaje con Rayados. Por el momento, las Águilas no han confirmado la baja del delantero pero se espera que en las próximas horas de a conocer su estado de salud.

Allain ha sido pieza clave en el América, siendo titular en los últimos dos juegos, por lo que sería una baja importante para el entrenador André Jardine.

Los números de Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin llegó como refuerzo bomba para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, ha disputado un total de 12 encuentros en los que acumuló 663 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar tres goles y dar dos asistencias.

Así llegan América y Rayados de Monterrey para los Cuartos de Final del Apertura 2025

El partido del América y Rayados de Monterrey es uno de los más parejos de la serie de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Se enfrentan el cuarto contra el quinto lugar de la tabla, que mantienen una diferencia de solo tres puntos.

Las Águilas terminaron en cuarto con 34 puntos conseguidos al tener 10 victorias, cuatro empates y tres derrotas con 33 goles anotados y 18 goles recibidos. Por otra parte, Rayados de Monterrey llega en el quinto lugar con 31 puntos conseguidos al tener nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, logró marcar 33 goles y recibió 31 tantos.